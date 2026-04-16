【環境×温泉】　“熱を捨てない”温泉へ

株式会社ユーネット

大分・別府を代表する温泉施設

ひょうたん温泉では、

見えないところで“環境にやさしい仕組み”が動いています。

その中核となるのが

熱交換機（ねつこうかんき）

■ 熱を「捨てない」仕組みとは？

熱交換機とは、

温かいものの熱を、別の水に移す装置

例えば――

・温泉の熱

・排水の熱

これらをそのまま捨てるのではなく、

新しいお湯づくりに再利用します。

これは

「高温の流体から低温へ熱を移す仕組み」

で成り立っています。

■ 温泉×熱交換＝圧倒的な省エネ

温泉施設では本来、

・お湯を温める

・温度を保つ

ために多くの燃料が必要です。

しかし――

熱交換機を使うことで

・ 捨てていた熱を再利用

・ ボイラーの使用量を削減

・ 燃料コストを大幅カット

実際に

排熱を活用することで給湯コスト削減が可能

■ 環境へのインパクト

この仕組みは単なるコスト削減ではありません。

・ CO2削減

・ 化石燃料の使用抑制

・ 再生可能エネルギーの活用

温泉熱は

自然エネルギーそのもの

熱交換器と組み合わせることで

環境負荷の少ない運営が可能

■ 「源泉十割」との本質的な共通点

ひょうたん温泉が大切にしているのは

自然の力を活かすこと

・加水しない

・自然冷却（湯雨竹）

・そして熱も無駄にしない

つまり

「自然を活かしきる温泉」

■ 見えない価値こそ、本物

お客様には見えない設備ですが――

・お湯の快適さ

・安定した温度

・環境へのやさしさ

すべてを支えています。

キャンペーン概要

販売場所

飲泉堂（ひょうたん温泉内）

商品

トマトジュース

特典

50円割引

期間

5月15日 ～ 5月31日

施設の強み

大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）



温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）



【施設概要】施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）