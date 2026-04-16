【環境×温泉】　“熱を捨てない”温泉へ

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株式会社ユーネット

大分・別府を代表する温泉施設
ひょうたん温泉では、
見えないところで“環境にやさしい仕組み”が動いています。


その中核となるのが
熱交換機（ねつこうかんき）


■ 熱を「捨てない」仕組みとは？


熱交換機とは、


温かいものの熱を、別の水に移す装置


例えば――
・温泉の熱
・排水の熱


これらをそのまま捨てるのではなく、
新しいお湯づくりに再利用します。


これは
「高温の流体から低温へ熱を移す仕組み」
で成り立っています。


■ 温泉×熱交換＝圧倒的な省エネ


温泉施設では本来、


・お湯を温める
・温度を保つ


ために多くの燃料が必要です。


しかし――


熱交換機を使うことで


・ 捨てていた熱を再利用
・ ボイラーの使用量を削減
・ 燃料コストを大幅カット


実際に
排熱を活用することで給湯コスト削減が可能


■ 環境へのインパクト


この仕組みは単なるコスト削減ではありません。


・ CO2削減
・ 化石燃料の使用抑制
・ 再生可能エネルギーの活用


温泉熱は
自然エネルギーそのもの


熱交換器と組み合わせることで
環境負荷の少ない運営が可能


■ 「源泉十割」との本質的な共通点


ひょうたん温泉が大切にしているのは
自然の力を活かすこと


・加水しない
・自然冷却（湯雨竹）
・そして熱も無駄にしない


つまり


「自然を活かしきる温泉」


■ 見えない価値こそ、本物


お客様には見えない設備ですが――


・お湯の快適さ
・安定した温度
・環境へのやさしさ


すべてを支えています。




キャンペーン概要


販売場所
飲泉堂（ひょうたん温泉内）




商品
トマトジュース




特典
50円割引




期間
5月15日 ～ 5月31日


施設の強み


大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）


温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）




【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)
電話番号：0977-66-0527
担当：マーケティング担当　専務取締役 田中大貴（ひろき）