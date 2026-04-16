【環境×温泉】 “熱を捨てない”温泉へ
大分・別府を代表する温泉施設
ひょうたん温泉では、
見えないところで“環境にやさしい仕組み”が動いています。
その中核となるのが
熱交換機（ねつこうかんき）
■ 熱を「捨てない」仕組みとは？
熱交換機とは、
温かいものの熱を、別の水に移す装置
例えば――
・温泉の熱
・排水の熱
これらをそのまま捨てるのではなく、
新しいお湯づくりに再利用します。
これは
「高温の流体から低温へ熱を移す仕組み」
で成り立っています。
■ 温泉×熱交換＝圧倒的な省エネ
温泉施設では本来、
・お湯を温める
・温度を保つ
ために多くの燃料が必要です。
しかし――
熱交換機を使うことで
・ 捨てていた熱を再利用
・ ボイラーの使用量を削減
・ 燃料コストを大幅カット
実際に
排熱を活用することで給湯コスト削減が可能
■ 環境へのインパクト
この仕組みは単なるコスト削減ではありません。
・ CO2削減
・ 化石燃料の使用抑制
・ 再生可能エネルギーの活用
温泉熱は
自然エネルギーそのもの
熱交換器と組み合わせることで
環境負荷の少ない運営が可能
■ 「源泉十割」との本質的な共通点
ひょうたん温泉が大切にしているのは
自然の力を活かすこと
・加水しない
・自然冷却（湯雨竹）
・そして熱も無駄にしない
つまり
「自然を活かしきる温泉」
■ 見えない価値こそ、本物
お客様には見えない設備ですが――
・お湯の快適さ
・安定した温度
・環境へのやさしさ
すべてを支えています。
キャンペーン概要
販売場所
飲泉堂（ひょうたん温泉内）
商品
トマトジュース
特典
50円割引
期間
5月15日 ～ 5月31日
施設の強み
大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)
電話番号：0977-66-0527
担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）