KEECOON「低温調理機能付き3合炊き炊飯器」に、体に優しく熱伝導に優れた『セラミック内釜』モデルに追加！

テークオフ株式会社

KEECOONのヒット商品である『低温調理機能付き3合炊き炊飯器』のラインナップを拡充し、新たに「セラミック内釜」採用モデルを発売いたしました。

本製品は、「炊飯×低温調理」という1台多役の利便性が支持され、発売以来、健康志向の方や一人暮らし・少人数世帯の間で高い人気を誇っています。今回、さらなる「食の安全」と「使い心地」を求めるお客様の声に応え、PFAS/PFOAフリーのセラミックコーティングを施した新たに内釜を追加しました。美味しさだけでなく、安心と美しさを兼ね備えたキッチン家電として、豊かな食卓をサポートします。

セラミック内釜モデルを追加した「3つの理由」

「食の安全」への徹底したこだわり（フッ素フリー）

毎日食べるものだからこそ、安心できる素材を採用しました。新モデルのセラミックコーティング内釜は、PFAS（有機フッ素化合物）やPFOAなどの有害物質を一切含みません。フッ素フリーのため、高温での炊飯はもちろん、長時間の低温調理でも安心・安全に使用できます。健康意識の高い方や、小さなお子様のいるご家庭に最適な選択肢です。

調理面が見やすい「高級感のあるデザイン」

内釜の内側には、洗練されたホワイトコーティングを採用しました。従来の黒い内釜に比べ、調理中の食材の色味や炊き上がりの状態が一目で分かりやすく、見た目にも清潔感と高級感を与えます。キッチンに置くだけでインテリアを格上げする、モダンなデザインに仕上げました。

汚れが落ちやすく「お手入れらくちん」

セラミックは滑らかで硬度が高いため、汚れがこびりつきにくいのが特長です。炊飯後のこびりつきはもちろん、肉料理などの低温調理後も、サッと洗うだけで汚れが簡単に落ちます。家事の負担を軽減し、忙しい毎日でもストレスなく清潔に使い続けることが可能です。

変わらない魅力：「炊飯×低温調理」の1台多役

◎細かく温度設定が可能＊

＊炊飯、玄米、早炊きは温度が設定不可です。

◎炊飯だけでなく、多機能！：炊飯はもちろん、ケーキやヨーグルト、ローストビーフやサラダチキン、甘酒なども仕上がりに。

◎3合炊きのジャストサイズ： 場所を取らないコンパクト設計で、キッチンを有効活用。

◎直感的な操作パネル： 誰でも簡単に使いこなせる！

製品概要

KEECOON（キーコン）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/31_1_764791b3bb02eb3ea4c3aa9e0340dea2.jpg?v=202604170351 ]

令和2年の設立以来、「生活をより快適で便利にする」家電製品開発に取り組んでいます。家電業界での豊富な経験をもとに、優れた技術力と創造性を活かし、お客様のニーズに合った革新的な製品を提供。洗練されたデザインと高品質なサービスを通じて、日々の暮らしに新たな価値を創造し続けます。

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