アイドルグループ「Lovlis（ラブリス）」のラジオ番組「Lovlisおしゃべりびより」が、Lovlis公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信を開始することが決定いたしました。 本番組は、FM FUJIの人気放送シリーズ「GIRLS♡ GIRLS♡ GIRLS＝flying high＝」内にて放送中であり、メンバーがパーソナリティを務めるトーク企画として、ライブやイベントの裏話、ここでしか聞けない本音トークなど、多くの反響をいただいています。 アーカイブ配信は毎週日曜日に更新予定となっており、初回公開日は2026年4月19日（日）。 初回公開では、第1回・第2回・第3回の放送分を一挙に配信いたします。 このたびのアーカイブ配信開始により、放送を聴き逃した方はもちろん、もう一度楽しみたい方にも、時間や場所を問わず「Lovlisおしゃべりびより」をお楽しみいただけるようになります。 メンバーの素顔や関係性が垣間見える本番組を、ぜひLovlis公式YouTubeチャンネルでもご視聴ください。 【配信概要】 配信プラットフォーム：Lovlis公式YouTubeチャンネル 内容：「Lovlisおしゃべりびより」アーカイブ配信 更新日：毎週日曜日 初回公開日：2026年4月19日（日） 初回配信内容：第1回・第2回・第3回 【関連リンク】 ・Lovlis公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC-V-qmDaMsWK1Odz8yyp7QQ ・「Lovlisおしゃべりびより」公式X：https://x.com/Lovlis_v ・「Lovlisおしゃべりびより」番組メールアドレス：lovlis@fmfuji.jp