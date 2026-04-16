パイナップル形のプレミアム・ショートブレッド・クッキーが登場！　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

東京駅直結の大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈ホノルル・クッキー・カンパニー〉のプレミアム・ショートブレッド・クッキーは、正確なレシピに基づき最高品質の原材料のみ使って、焼きあげられています。パイナップル、マカデミアナッツ、ココナッツ、コナコーヒー、グアバ、マンゴーなどハワイを連想させる様々なフレーバーをご用意しています。〈フルーツを食べるチョコレート〉は、産地にこだわったフリーズドライ果実にホワイトチョコをたっぷり浸み込ませました。爽やかな酸味と上品な甘さのバランスは、まさに「フルーツを食べる」チョコレートです。大丸東京店の最旬スイーツ３ブランドをご紹介します。

ハワイの伝統文化「レイ」の優雅さを表現した特別なコレクション

〈ホノルル・クッキー・カンパニー〉【フローラルレイ・ギフト缶】４枚入 １,４９９円 （写真１.）、【フローラルレイ・ウィンドウボックス】１２枚入 ３,４５６円 （写真２.）【保存方法／常温】 ／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前） １階 ＭＡＰ１

※５月５日（火）まで

＊全て期間限定品です。

１.待望のフローラルレイ・コレクションがデザインをリニューアルして再登場。

２.人気のハワイならではの定番フレーバー６種を詰め合わせました。

１.２.

期間限定の華やかな一缶

〈ケイタ マルヤマ〉【詰合せクッキー缶（ＤＡＨＬＩＡ）】８種４８個入り ４,８６０円【保存方法／常温】 ／１階 ウイークリー・セレクトスイーツ２ ＭＡＰ３

※５月５日（火）まで

華やかに咲き誇るダリアをあしらった、期間限定の「ＤＡＨＬＩＡ」クッキー缶。花をかたどったクッキーをはじめ、８種類の味わいをぎっしり詰め合わせました。ＥＬＬＥ ｇｏｕｒｍｅｔフードクリエイター部公認料理家・渡辺千尋さん監修による、見た目にも美しく繊細な味わい。

サクッととろける新食感！

〈フルーツを食べるチョコレート〉【フルーツを食べるチョコレート あまおう苺（缶）】７５ｇ ２,４００円 【保存方法／常温】 ／１階ウイークリー・セレクトスイーツ ＭＡＰ２

甘みと香り、酸味が特徴の福岡県産「あまおう苺」のみを使用し、滑らかなホワイトチョコを染み込ませた、贅沢スイーツです。見ためは苺のまま、食べるとホワイトチョコとのマリアージュをお楽しみいただけます。

＊価格は全て税込です。