Booster Robotics社ヒューマノイドロボット「Booster K1 Pro」を2026年4月16日よりスイッチサイエンスにて取扱開始

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、Booster Robotics Technology Co., Ltd（以下Booster Robotics、本社：中国北京市）の製品取扱を2026年4月16日より開始します。



「Booster K1 Pro」は、身長95cm、重量19.5kgの小型軽量ロボットで、付属のスーツケースで持ち運び可能です。200 TOPS AI性能（NVIDIA(R) Jetson(TM) AGX Orin 32GB）と22の自由度、優れた耐衝撃性を備えています。



「Booster K1 Pro」は、RoboCup 2025サッカー「KidSize」部門にて、ドイツの名門チーム（HTWK Robots）の採用モデルとして世界優勝を果たしました。

開発環境としてROS2ベースのSDKやC++/Python用のSDKを始めとして様々な開発情報がGitHub上で公開されているほか、Discord上に開発者を含む200名を超えるコミュニティがあり、非常にオープンな環境での開発が可能です。

この実績に裏打ちされた性能と開発環境が、具現化AI（Embodied AI）教育の強力なパートナーとなり、開発導入における確かな一歩を支えます。

Booster K1 Proの特徴

「Booster K1 Pro」は、頭部、胴体、腕部、脚部で構成されており、合計22の自由度（DoF）を備えています。これにより、柔軟な動作と姿勢制御が可能です。

頭部（2自由度）： ヨー（Yaw）軸およびピッチ（Pitch）軸の関節を備えています。また、深度カメラとマイクアレイを内蔵しています。

腕部（各4自由度）： 肩のピッチ、ロール、ヨー、および肘の各関節で構成されています。

脚部（各6自由度）： 股関節のピッチ、ロール、ヨー、膝関節、および足首の上下関節を備えています。

胴体： コントローラーボード、スピーカー、バッテリーが搭載されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/239_1_589a502764527f5ceb005f79fe24d315.jpg?v=202604160651 ]

本製品のACアダプターおよびバッテリーは日本の電気用品安全法に準拠し、スイッチサイエンスにて経済産業省に届出を行っているものを同梱します。

Booster K1 Proの紹介動画（Booster Robotics社）

Booster K1 Proの販売情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SiXZYbIDvRw ]

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。

Booster K1 Pro

商品名 Booster K1 Pro - Jetson AGX Orin搭載 人型ロボット

型番 BOOSTER-K1-PRO

価格（消費税込み） 2,748,900 円

購入ページ https://ssci.to/10851

Booster Roboticsについて

2023年設立のBooster Roboticsは、ヒューマノイドロボット製品の創出と世界中の開発者との連携を通じ、生産性の変革を目指しています。初期の戦略として、科学研究および教育分野に向けた展開を行っています。

ロボット、ソフトウェア、チップ、そして事業化におけるチームの総合的な経験を活かし、ロボット本体、オペレーティングシステム、開発ツールといったハード・ソフト両面のプラットフォームを構築しています。これらを通じて、身体性インテリジェンス（Embodied Intelligence）の実装を加速させています。

▶︎ 他社の商標または登録商標

NVIDIAおよびJetsonは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンス について

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

X：https://x.com/ssci

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