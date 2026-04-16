子供服ブランド「BeBe（べべ）」から「JAL（日本航空）」とのコラボレーション第4弾アイテムが登場！

株式会社ベベ神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:新冨 乃扶子)が展開する「BeBe (べべ)」より、「JAL(日本航空)」とのコラボレーション第4弾。4月17日(金)よりBeBe(べべ)全国69店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL）にて順次発売。

ご好評をいただいているBeBeとJAL（日本航空）のコラボレーション企画より、第4弾が登場。

JALのロゴマークや機体デザインを取り入れ、「旅」をテーマにしたコレクションです。

4月17日（金）より順次発売予定です。

カラフルなカラーリングや遊び心のあるデザインで、夏のおでかけにぴったりなTシャツ2型を展開。

楽しい旅の思い出や、空を飛ぶワクワク感をイメージしたアイテムに仕上げました。

▼特設ページはこちらからご覧いただけます▼

https://www.bebe-mall.jp/shop/pg/1jal-bb/

4月17日(金)より順次発売予定の

BeBe×JALコラボ商品ラインナップ

■VOYAGEボーダーロゴパッチ半袖Tシャツ

「旅」を意味する「VOYAGE」のロゴを胸元に大胆に配置したデザイン。

レイヤード風の袖で1枚でもおしゃれに着こなせます。

ボーダー生地を部分使いすることで、爽やかなアクセントをプラス。

旅に出る高揚感をさりげなく表現した一着です。

VOYAGEボーダーロゴパッチ半袖Tシャツ

サイズ：100～130cm

価格：\6,600（税込）

カラー：ホワイト・ミントグリーン

4月17日（金）より順次発売

■飛行機図面エンボス加工ロゴ半袖Tシャツ

機体の図案プリントとエンボスロゴを組み合わせたTシャツ。

機体の細部まで描かれたプリントは、航空機の魅力を感じられるデザインです。

凹凸の陰影が特徴のエンボスロゴには、「青空」を意味する“Ciel Blue”の文字を使用。

袖に入れたユニフォームのような2本ラインがアクセントになっています。

飛行機図面エンボス加工ロゴ半袖Tシャツ

サイズ：90～140cm

カラー：ブラック・ブルー

価格：\6,600（税込）

4月17日（金）より順次発売

▼特設ページはこちらからご覧いただけます▼

https://www.bebe-mall.jp/shop/pg/1jal-bb/

BeBe(べべ)について

「BeBe（べべ）」は会社創業年の1971 年「LOVE & Moderne」をコンセプトに「少しおませで、生意気なヨーロピアンカジュアル」として生まれました。時代や流行を捉えたベーシックでありながらワンポイントの遊び心やモノトーンカラーを中心とした展開、トレンドのデザインソース、カラーなど大人服を子供服に落とし込んだ商品構成が特徴的です。素材に関してもイギリス Liberty＊リバティ社、イタリアCavaliere Assurro＊カバリエレ・アズーロ社などの海外テキスタイルメーカー生地の中から柄や色を別注オーダーし、「BeBe（べべ）」ならではのこだわりをもっています。子供服ならではの肌あたり（チクチクしない等）にも注力、また商品検品においては抜き取り検品が主の昨今において弊社は全量検品を行い、「安心・安全」の面においても高い評価を得ています。

■BeBe(べべ)ショップリスト (全国69店舗）

https://bebe.co.jp/brand/bebe-shoplist/

■BEBE公式オンラインストアBEBEMALL

https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/110

■BeBe(べべ)公式Instagram

https://www.instagram.com/bebe1971_official/

■【会社概要】

会社名:株式会社ベベ

所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2

代表者:代表取締役 新冨 乃扶子

URL:https://bebe.co.jp/about/#profile

事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売

■【お問合せ先】

株式会社ベベ カスタマーセンター

10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く）

MALL:bebe.info@java.gr.jp