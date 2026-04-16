VTuber×ASMR×足湯！新感覚の体験型ブース「超VTuberのASMR足湯」がニコニコ超会議2026で開催

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催する「ニコニコ超会議2026」において、「VTuber」「ASMR」「足湯」を掛け合わせた体験型ブース「超VTuberのASMR足湯」を実施することをお知らせします。

「超VTuberのASMR足湯」は、足湯に浸かりながらVTuberによる癒しを体験できるブースです。

足湯には「癒しのASMR足湯」「お悩み相談の湯」「ミニカラオケライブの湯」の3種があります。

癒しのASMRの湯

足湯に浸かりながら、VTuberによるリアルタイムのASMRを楽しめる足湯です。

まるでVTuberと一緒に足湯に入っているような、ここだけの特別な体験をお楽しみいただけます。

お悩み相談の湯

足湯でリラックスしながら、VTuberにお悩み相談ができる足湯です。

VTuberとの会話を通して足も心も優しくほぐれる、癒やしの体験をお楽しみいただけます。

ミニカラオケライブの湯

足湯でくつろぎながら、VRアイドル「えのぐ」のカラオケライブを楽しめる足湯です。

足湯の温かさとライブの高揚感が重なり合う、心弾む体験をお楽しみいただけます。

※体験方法など詳細は特設ページ(https://chokaigi.jp/2026/plan/asmrashiyu/)をごらんください

全出演者・タイムスケジュール

2026年4月9日(木)に生放送を実施した【第3弾】ニコニコ超会議2026発表特番(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350019409)において、全出演者・タイムスケジュールを発表いたしました。

【4月25日（土）出演者】

茨ひより＋あんこうちゃん ／ おめがシスターズ（おめがレイ・おめがリオ） ／ 奏月ここ ／ 因幡はねる ／ くもの上ユメミ ／ えのぐ（鈴木あんず・白藤環・日向奈央） ／ 夜想といき ／ 花京院ちえり

【4月26日（日）出演者】

餅々さくら・月城リリナ・日向ぽかり ／ 星影ラピス ／ かなえ先生 ／ 若魔雲ふわり ／ えのぐ（鈴木あんず・白藤環・日向奈央） ／ 花音めい ／ 山黒音玄

超VTuberのASMR足湯 開催概要

■開催日程：2026年4月25日（土） 26日（日）

■会場：幕張メッセ（国際展示場 7ホール）

■特設ページ：https://chokaigi.jp/2026/plan/asmrashiyu/

参加方法

■癒しのASMR足湯

ニコニコ超会議2026にご来場の方はどなたでも無料でご参加いただけます（各枠先着順となります）。

■お悩み相談の湯／ミニカラオケライブの湯

【事前申込枠（「VTuberのあそびば」会員限定）】

ニコニコチャンネル「VTuberのあそびば」(https://site.nicovideo.jp/niconico-VTuber/)会員限定で、事前に体験チケットを申し込めます。

▼ドワンゴチケット

https://dwango-ticket.jp/project/prVgL8qDn8

＜対象スケジュール＞

【DAY1】 10:30～ おめがシスターズ ／ 12:30～ 因幡はねる ／ 14:30～ えのぐ ／ 16:30～ 花京院ちえり

【DAY2】 12:00～ かなえ先生 ／ 14:00～ えのぐ ／ 16:00～ 山黒音玄

＜注意事項＞

・チケットは先着順です。予定枚数に達し次第、受付終了となります

・チケットの発券には、手数料110円がかかります

・チケットがない方向けに、当日会場にて若干数の当日枠（先着順）も用意しています

【当日受付のみの枠（事前申込なし）】

下記の枠は事前申込を行いません。当日会場にて、直接先着順でご案内します。

＜対象スケジュール＞

【DAY1】 10:00～ 茨ひより＋あんこうちゃん

【DAY2】 10:00～ 餅々さくら・月城リリナ・日向ぽかり

ニコニコ超会議2026 開催概要

■開催日程：2026年4月25日（土） 26日（日）

■会場：幕張メッセ（国際展示場 1～11ホール・イベントホール）

■公式サイト：https://chokaigi.jp/

■協賛・出展：

【超特別協賛】 三菱UFJカード Visa

【特別協賛】 KADOKAWA / Google Play / #コンパス

CDエナジー

【超ボカニコ2026冠協賛】 株式会社タイミー

【超ヤバシティ協賛】 Paidy合同会社

【超おトイレ協賛】 下水王国 明電舎

【超ニコ四駆協賛】 日本精工(NSK)

【超コスプレ協賛】 ファミリーマート

【超休憩所協賛】 ネオバターロール

【超演奏してみた協賛】 大和証券株式会社

【超乾杯協賛】 濃いめのレモンサワー

【超絵師展協賛】 セゾンテクノロジー

【超喫煙所協賛】 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

【超ボカニコ2026協賛】 東武トップツアーズ株式会社

【クリエイター全員集合協賛】 日本ネットクリエイター協会

【特別出展】

角川ドワンゴ学園「N高グループ」、日本財団ドワンゴ学園「ZEN大学」、モンスターストライク、

NTE、株式会社三洋販売、PARLOR NICOLE、株式会社デンソー、日本キッチンカー経営審議会、

茨城県、PIGG PARTY、instax(TM)“チェキ”、株式会社LEAFshade