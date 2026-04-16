今年は1000年に一度のお風呂の年！『ヤクザにお風呂で働かされてます。』最新第4巻は本日4月16日(木)発売！！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している「Eleganceイブ」で連載中の『ヤクザにお風呂で働かされてます。』の第4巻を本日4月16日(木)に発売。

発売を記念して、たかし♂先生による描き下ろし素材を使用したスペシャルPV(CV：岩崎諒太)を、秋田書店公式YouTubeほかSNSにて公開いたしました。

■今年は1000年に一度のお風呂の年！

2026年は“1000年に一度のお風呂の年”。

そんな年にこそ“浸かりたい”執着愛ヤクザ×銭湯店主ガールの意外とほっこり(！？)極道ラブコメ『ヤクザにお風呂で働かされてます。』。

最新第4巻の発売を記念し、ボイス付きPVを公開！

主人公・みや子にだけ優しいヤクザ・蛇塚を岩崎諒太さんに演じていただきました！

たかし♂先生の新規描き下ろしイラストが動く！岩崎さん演じる蛇塚の声は必聴です！

秋田書店公式YouTube：https://youtube.com/shorts/Os4ddbzDwyc

秋田書店公式TikTok：https://www.tiktok.com/@akitashoten_official

たかし♂先生X：https://x.com/Takasi00

また、4月26日のよい風呂の日には本PVに加えて、この日にちなんだ特別サプライズも秋田書店公式YouTubeやたかし♂先生のXアカウントで公開予定！ぜひお楽しみに！

【岩崎諒太さんコメント】

『ヤクザにお風呂で働かされてます。』PVにて蛇塚のCVを担当いたしました岩崎諒太です！

亡くなった父親が残した銭湯の立て直しに奔走するみや子。そんなみや子を支える借金取りのヤクザ蛇塚。飄々としつつも内心重い感情を寄せるウェッティな関西弁ヤクザを演じさせていただきとても新鮮でした！読むと昔ながらの銭湯に行きたくなる、執着ヤクザお風呂ラブコメ！皆様是非お風呂のようにこの作品に肩まで浸かってみてください！

岩崎諒太(いわさき・りょうた)

7月1日生まれ、大阪府出身。7月1日生まれ、大阪府出身の声優。アニメ・ゲーム・ナレーションなど各方面で活躍中。出演作品は、アニメ『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』（黒岩メダカ）、『ヒプノシスマイク』(白膠木 簓)など。

■岩崎諒太さんのサイン入り色紙があたるキャンペーン開催！

【キャンペーン概要】

エレガンスイブ＆フォアミセス編集部の公式Xアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿を引用リポストで感想を投稿すると参加できるプレゼントキャンペーンを開催！

抽選で岩崎諒太さんのサイン入り色紙を1名様にプレゼントいたします。

【実施期間】

2026年4月16日(木)18:30 ～ 5月15日(金)23:59

※キャンペーン期間、内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。

■『ヤクザにお風呂で働かされてます。』無料キャンペーンも開催中！

チャンピオンクロスで最新第4巻発売を記念した無料キャンペーンも開催中！

期間：2026年4月8日(水)11:00 ～ 4月22日(水)18:00

対象：1巻完全無料

URL：https://championcross.jp/series/cf2f0833f280b

その他、コミックシーモアや各電子書店でも1巻無料キャンペーン開催中！

コミックシーモア：https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/260416_ykzofrnr/

期間：2026年4月16日(木)～4月29日(水)

※キャンペーンの詳細は各電子書店サイトをご確認ください。

■作品あらすじ

亡き父が遺したのは、銭湯と借金と…ヤクザ！！？？ 銭湯経営で膨れ上がった１千万の借金をなぜか私に優しいヤクザ・蛇塚と共に返すことになり…！！「俺が優しくするんは みや子さんだけですから――。」 絶体絶命！極道ラブコメ！

■新刊情報

『ヤクザにお風呂で働かされてます。』第4巻

●著者：たかし♂

●発売日：2026年4月16日 (木)

●レーベル：A.L.C.DX

●定価：880円 (10%税込)

「お前は一生日陰もん 今さら日なたに戻れるとか夢見んな…」

なぜかいつも助けてくれる、愛が重い年下ヤクザ・蛇塚。

みや子は彼の助けを借り、実家の銭湯を立て直し、亡き父が遺した1000万円の借金を返済中。

一方、蛇塚を極道にいざなった男・阿蛸が刑期を終え、13年ぶりに出所。目を背けたい過去を突き付けられた蛇塚は、普段とは違う様子で…!?

超限界な毎日だけど、意外にほっこり(!?)あたたまる極道ラブコメ。

■エレガンスイブ＆フォアミセス編集部公式Xでは最新の情報発信中！

エレガンスイブ＆フォアミセス編集部公式X(@Elegance_forMrs)

https://x.com/Elegance_forMrs

株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18階

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名

https://www.akitashoten.co.jp/