競走馬グッズブランド『UMAbred』が皐月賞の開催に合わせJR船橋法典駅臨時口改札内コンコースにて出張POPUPを開催。過去に皐月賞を制した名馬たちのグッズのほかnetkeibaグッズも登場！

■イベント概要

株式会社ジェンコ歴代の皐月賞馬が中山の急坂を駆け抜ける！キービジュアルです。

実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は4/18（土）・4/19（日）限定でJR船橋法典駅にて皐月賞出張POPUPを実施いたします。

今回は開催時期に合わせ歴代の皐月賞を制した名馬たちのグッズをご用意。

※お取り扱いアイテムは、過去の「皐月賞POPUP」にて販売したラインナップとなります。

また午年となる2026年を記念した「午年UMA」シリーズグッズや競馬運に効くかもしれない（？）お守り「UMA守り」など個性豊かなグッズもご用意！

大人気の「UMAbredフィギュアコレクション」「UMAbredアクリルスタンド＆キーホルダーカプセルトイ」シリーズもご購入いただけます。

更にnetkeibaオンラインショップのアイテムも店頭で実際にご覧いただき、ご購入もいただけます。

■本イベントに登場するUMAbred

■本イベントにて販売する主な商品

90年代～2020年代の皐月賞馬たちが集結！

その他netkeibaショップの商品もお取り扱い予定！

詳細はnetkeibaでの告知にてご確認ください。

■内容詳細

開催場所：船橋法典駅臨時口改札外コンコース

開催期間：2026年4月18日(土)～4月19日(日)

営業時間：4/18 9:00～17:00（予定） 4/19 9:00-17:30（予定）

4/19のレース後は大変混雑が予想されますので、早めに入場受付を切り上げる場合がございます。予めご了承願います。

【ご入場方法について】

直接イベントスペースへお越しください。

※混雑状況によって列形成をお願いすることがございますのでご協力願います。

※ブース前などに長時間留まる行為などはご遠慮願います。

※弊ブース以外の出店もございます。他出展者様のブース前で留まるなどもご遠慮願います。

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト

■関連情報

公式サイト：https://umabred.jp/

UMAbred公式X：@umabred

ジェンコトイ公式X：@genco_capsule

鷹月ナト公式X：@getuyoubi5

UMA公式X： @UMAmochi2020