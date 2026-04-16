【奥湯河原温泉 海石榴 つばき】期間限定プレミアムラウンジにて格別のひとときを提供

野口観光マネジメント株式会社

野口リゾートマネジメント株式会社

奥湯河原温泉 海石榴つばき（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上776/執行役員支配人 雑賀弘）

いつも当館をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、奥湯河原温泉 海石榴 つばきでは、

期間限定の特別企画として、「プレミアムラウンジ」を設け、皆様をお迎えいたします。

静寂に包まれた空間で味わう、爽やかな一杯

夕刻、山の静けさに包まれる奥湯河原。

涼やかな風に揺れる風鈴の音と、やわらかな灯りが、夏の宵へと誘います。

期間限定でご用意する「プレミアムラウンジ」では、

生ビールやワイン、日本酒、梅酒に加え、柚子やみかん、梅を使用した爽やかなドリンクをご提供いたします。

また、通常のラウンジとは趣を変え、湯上がりに心地よい厳選のアイスクリームやフルーツをご用意。桜えびを使った一品や軽やかな酒肴とともに、お酒と涼味が調和するひとときをお愉しみいただけます。

夏の宵にふさわしい、静かで上質な時間をお過ごしください。

■プレミアムラウンジ付プラン

イベントの開催にあわせ、特典付きの特別プランをご用意いたしました。

本プランよりお申し込みのお客様には、特典として優先的にイベントへご案内いたします。

また、本プランにはプレミアムラウンジのご利用も含まれております。

プレミアムラウンジ付プラン :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=bd2c7d6533deee485f575304e9dd8660&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14030401&search_type=undated＜＜ご予約はこちらからどうぞ＞＞窓の向こうに広がる景色オートサーバーで冷たいビールをお楽しみください

ご夕食前のひとときや、お食事後の余韻に身を委ねながら、

静かに流れる時間とともに、夏の夜をお過ごしください。

日常の喧騒を離れ、この季節にのみ出会える、涼やかで穏やかなひとときをご用意しております。

【プレミアムラウンジ概要】

・開催期間：2026年6月14日（日）～8月31日（月）

・本イベントは「プレミアムラウンジ付プラン」にてお申込みのお客様に限らせていただいております。

・ラウンジのお席には限りがございますため、各日満席となり次第、受付を終了させていただく場合がございます。（1日20名様限定）

・本ラウンジは静かな空間でお過ごしいただくため、小学生以下のお子様のご利用はご遠慮いただいております。

・提供内容は、仕入れ状況等により一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご宿泊前のお問い合わせ・ご相談は、下記までご連絡ください。

湯河原予約センター：0570-026577（受付時間 10:00～17:00）

海石榴 公式ホームページ :https://www.tubaki.net/その他のプランはこちらからご覧いただけます

◆公式ホームページ ベストレート◆

他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。

（同プラン比較時‧適用条件有）

◆◆公式ホームページ限定特典◆◆

「奥湯河原温泉 海石榴 つばき」をより一層お愉しみいただくために、

公式ホームページご予約者限定の優待特典をご用意いたしました。

1、公式サイトから会員登録しご予約すると、以下二点のご優待が受けられます。

１. 会員限定価格（宿泊代金5％引き）のご提供。

２. 宿泊代金の5％がポイントとして貯まります。

2、以下二点の優待特典より、いずれかお好きな特典をお選びいただけます。

１. 湯河原駅から往復送迎（1滞在1往復）いたします。

予めご指定いただいたお時間に湯河原駅からの送迎タクシーをご手配いたします。

２. 館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき1枚）プレゼントいたします。