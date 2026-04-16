サントリーサンバーズ大阪の選手が指導！ ふるさと納税にバレーボール教室が登場、4月17日 (金) 12時半より受付開始

LR株式会社

ECサポートなどを行うLR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表：末永祐馬）は、ふるさと納税支援を担う大阪府箕面市において、同市をホームタウンとして活躍する男子バレーボールチーム・サントリーサンバーズ大阪によるバレーボール教室の返礼品登録を行いました。2026年4月17日（金）12時半より受付開始いたします。

返礼品紹介

男子バレーボールチーム「サントリーサンバーズ大阪」の選手やマネージャーから、直接指導を受けられる体験型のふるさと納税「バレーボール教室」が、本年度も大阪府箕面市の返礼品に登場します！

コーチを務めるのは、昨季現役を引退し今季からマネージャーを務める西田寛基さんと現役選手1名。

レベルに応じて基礎から教えてもらえるので、経験者はもちろん初心者も大歓迎。また、小学生以上の子どもから大人まで、世代を問わず誰でも参加可能です。

参加者には、選手との集合写真とオリジナルのクリアファイルをプレゼント。ぜひこの機会に、普段選手が練習している体育館を使った、貴重な体験をお楽しみください。

また、箕面市のふるさと納税には、今後も選手らと交流できる体験型の返礼品が登場予定です。 詳細は、決まり次第、本サイトのプレスリリースやチームの公式サイトなどで発表します。

過去のバレーボール教室の様子当日コーチを務める西田MG

返礼品概要

6、7月の土日に計6回開催します。なくなり次第終了、先着順となりますのでご了承ください。

日程：2026年6月21日（日）、7月5日（日）、7月18日（土)

時間：各日12時半～、または14時半～

場所：サントリー箕面トレーニングセンター体育館 (大阪府箕面市石丸2-11-1)

参加者：選手1名＋西田寛基MG（体調不良等で不在の場合もあるのでご了承ください）

寄付受付開始日：2026年4月17日（金）12時半～

寄付額：33,000円

人数：各回先着12名

受付サイト：楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f272205-minoh/m26-04/)

箕面市について

「紅葉」の名所として親しまれている箕面市。観光地としては、「日本の滝100選」にも選ばれたことのある箕面大滝があります。も選出。運気があがるパワースポットとしても親しまれ、四季折々に美しく変化する景観が人気のエリアです。

2024年3月23日には、北大阪急行線の「箕面船場阪大前駅」と「箕面萱野駅」の2駅が開業。公共交通による利便性がより一層向上しています。