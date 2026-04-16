埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社レックス大興と2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、埼玉県を拠点に「リロの賃貸」として、賃貸仲介や賃貸管理、不動産売買を手掛ける、株式会社レックス大興（埼玉県さいたま市、代表取締役 横田志朗）と2026シーズンのブロンズパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■株式会社レックス大興様HP : https://www.rexdaiko.com/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 中村 昌弘 コメント

「このたび、株式会社レックス大興様とパートナー契約を締結させていただきました。まず初めに、弊クラブにご関心をお寄せいただき、今回のご縁へとつながりましたことに、心より御礼申し上げます。

株式会社レックス大興様は、賃貸仲介をはじめ、不動産の売買仲介や管理など、住まいに関わる幅広いサービスを通じて、地域の暮らしを支えてこられました。

そして、この2026年3月に「リロの賃貸 レックス大興川越店」をオープンされ、川越市エリアを中心に物件紹介を強化されております。

川越の街に根差し、新たな拠点から挑戦を重ねるレックス大興様とご一緒できることを、大変心強く存じます。

このご縁を大切に、2026シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com