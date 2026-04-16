午後のひとときをアップデート！リニューアルした『レコレール』が4月20日～23日にスペシャルゲストを迎えて贈る特別企画。日常を豊かにする「音楽と気づき」がさらにパワーアップ。

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作し、interfmをはじめ全国JFN系列27局で地上波放送するFMラジオ番組『レコレール』（月曜～木曜 13:30-15:55／鬼頭由芽）では、2026年4月より番組内容をリニューアルいたしました。

リスナーの皆様との繋がりをより深め、日々の生活に彩りを添える新コーナーを導入するとともに、4月20日（月）からの4日間は、各界から多彩なゲストをお迎えしてお届けします。

4月20日（月）：ロバート・ハリス

JFN系列『Alexandria』パーソナリティ。稀代の旅人であり作家の彼が語る、自由な生き方とは。

4月21日（火）：ふかわりょう

芸人、タレント、ミュージシャンとして多才に活躍。独自の視点から語られる「日常の愛で方」に注目です。

4月22日（水）：緑黄色社会

世代を超えて支持されるバンド。メンバーが大切にしている生活のこだわりや、感性の源に迫ります。

4月23日（木）：adieu（上白石萌歌）

唯一無二の歌声を持つ彼女。音楽活動を通じて見つけた、心豊かな暮らしのヒントを伺います。

そして、新コーナー「レコレール・ストーリーズ」では、皆様の“寄り道”にまつわるエピソードを募集中。あなたの思い出の中には、どんな「寄り道ストーリー」がありますか？暮らしている街や旅先で、ふと寄り道をしたからこそ訪れた出来事や、素敵な出会い。そんな、日常を彩る特別な瞬間をぜひお寄せください。

エピソードは番組サイトのメッセージフォームから受け付けています。採用された方には、感謝の気持ちを込めて「クオカード1,000円分」をプレゼントいたします。

番組は、ラジオのリアルタイムでの地上波放送に加え、radikoでのタイムフリー再生、radikoプレミアムでのエリアフリー再生でも聴取可能です。

鬼頭由芽

【放送概要】

◆番組タイトル：『レコレール』

◆放送日時：毎週月曜日～木曜日 13:30～15:55

◆放送局：JFN系列 27局

◆HP：https://jfn-pods.com/program/300004982

◆番組X（旧ツイッター）： https://x.com/recorrer_jfn #レコレール で投稿してください。

【ネット局】

FM青森、FM岩手、FM秋田、FM山形、ふくしまFM、FM GUNMA、FM栃木、interfm、FM長野、FMとやま、FM石川、FM福井、FM GIFU、FM三重、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM愛媛、FM香川、FM徳島、FM高知、FM長崎、FM熊本、FM大分、FM宮崎、FM鹿児島（以上 全27局でOA）

※オンエア地域では、radikoからスマホ・PCでも聴取可能です。https://radiko.jp/