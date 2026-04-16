エンターテインメントテック事業を展開するPortがBASEグループにジョイン

Port株式会社

このたびPort株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：玉置 貴史、以下Port）は、BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太、以下BASE）による当社株式の取得に伴い、2026年4月16日付でBASEグループにジョインいたしました。

■PortのBASEグループジョインについて

Portは「WE EMPOWER ARTISTS」をミッションに掲げ、個性を活かして挑戦する人が、好きなことを通じて、共感し応援してくれる人と出会える、その関係を支える仕組みと場を提供する企業です。

アーティスト、アイドル、俳優、声優、YouTuber、VTuber、キャラクターからアスリートまで幅広いジャンルのクリエイターが、ファンに向けて1on1のビデオ通話を提供できるサービス「Talkport」及びエンタメ物販に最適化されたECプラットフォームサービス「Shoport」等のエンターテインメントテック事業を展開し、エンタメ・ホビーカテゴリを軸に拡大する推し活市場において、プロダクトの強みを活かしながらクリエイターの活動を支援しています。

一方で、BASEグループでは、個人やスモールチームの皆さまが簡単にネットショップを開設・運営できるネットショップ作成サービス「BASE」、スタートアップが自社サービスに簡単に決済を導入できるオンライン決済サービス「PAY.JP」、資金調達サービス「YELL BANK」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、日本のEC事業者の越境ECをサポートする「want.jp」、伴走型のネットショップ構築システム「Ｅストアーショップサーブ」を提供しており、EC・決済・金融に関する課題解消に強みを持っております。同時に、クリエイターが安全かつ簡単にサービスを利用できる環境構築を実現するため、クリエイターエコノミーの推進・支援活動にも取り組んでいます。

今後は、「Talkport」及び「Shoport」をご利用のクリエイターの皆さま、ファンの皆さまにも、BASEグループの事業が展開する価値を提供し、双方の強みをさらに活かしながら、モノ領域（物販）に加え、サービス及びデジタルコンテンツ領域（非物販）のプロダクト拡充にも取り組み、グループ全体でより多くのクリエイターの皆さまの活動をサポートしてまいります。

なお、これに伴いPortは新経営体制に移行いたします。2026年4月17日付でBASE株式会社の取締役/上級執行役員CFO 原田 健 氏、上級執行役員COO 高橋 直 氏が当社の取締役に就任予定です。

■両社代表コメント

BASE株式会社 代表取締役CEO 鶴岡 裕太（つるおか ゆうた）

このたび、PortがBASEグループにジョインしてくださったことを心から嬉しく思っております。我々は創業以来、決済・金融・Eコマースを中心に個人やスモールチームの皆さまをエンパワーメントするプロダクトを提供していますが、これまでクリエイターをエンパワーメントしてきたPortの事業は、当社グループのすべての事業と親和性が高く、一緒に同じミッションを目指すことで、双方のユーザーさまや市場により大きな価値を提供できると考えています。また、Portの強みである推し活市場を中心としたサービス及びデジタルコンテンツ領域で、Portが目指すプロダクトをより早く、より大きく展開できるようにBASEグループとして早期にシナジーを創出し、さらなるクリエイターエコノミーの推進・発展にも貢献していきたいと考えております。

Port株式会社 代表取締役CEO 玉置 貴史（たまき たかし）

Port株式会社は、2026年4月16日付でBASEグループにジョインいたしました。当社は、主力事業の「Talkport」を通じてアーティストの活動を支援してまいりました。今後は、BASEが保有する決済・金融・Eコマース領域での知見や実績を活用・連携させていただきながら、「WE EMPOWER ARTISTS」という当社のミッションをこれまで以上に最適な形で実現できるよう引き続きプロダクトの提供に努めてまいります。同時に、BASEグループのミッションである「Payment to the People, Power to the People.」の早期実現を目指し、ともに事業シナジーを創出し、BASEグループのプロダクトを利用されているすべてのユーザーさまの経済活動にも貢献できるよう、取り組んでまいります。

Portは引き続き、個性を活かして挑戦する人が、好きなことを通じて、共感し応援してくれる人と出会える、その関係を支える仕組みと場を提供し続けます。

以上

「Talkport（トークポート）」 https://talkport.com(https://talkport.com)

アーティストが自分との1on1ビデオ通話をファンに向けて、提供できるサービス。スマホひとつで誰でも簡単にビデオ通話を販売でき、アーティスト、アイドル、俳優、声優、YouTuber、VTuber、キャラクターからアスリートまで幅広いジャンルのクリエイターに利用されています。

「Shoport（ショップポート）」 https://shoport.com(https://shoport.com)

エンタメ物販に最適化されたECプラットフォーム。アーティストやタレントといったあらゆるクリエイターに向けたショップ開設ツールです。面倒な配送作業は一切不要で、プロダクトの企画・販売にフォーカスすることができます。

【会社概要】

会 社 名： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

証券コード： 4477

代 表 者： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地： 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー37F

設 立： 2012年12月11日

資 本 金： 88億4,754万円（2025年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容 ： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー、Port株式会社

会 社 名： Port株式会社 （英語表記 Port Inc.）

代 表 者： 代表取締役CEO 玉置 貴史

所 在 地： 東京都渋谷区桜丘町4-14 VORT渋谷桜丘ビル5F

設 立： 2018年2月19日

資 本 金： 4,960万円（2026年4月16日 現在）

U R L ： https://theport.inc

事 業 内 容： 1on1ビデオ通話プラットフォーム「Talkport」等のエンターテインメントテック事業