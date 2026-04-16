「大塚達宣SUPPORTERS MEETING 2026」開催決定！イタリアでの激闘を終え、進化を遂げた姿で地元・枚方へ待望の凱旋

吉本興業株式会社

バレーボール男子日本代表として、そしてイタリア・セリエAのパワーバレー・ミラノで着実にキャリアを積み上げている大塚達宣選手。イタリアでの2シーズン目を駆け抜け、「CEVチャレンジカップ」では高い攻撃力と安定感のある守備でチームを優勝に導くなど、さらなる飛躍を遂げました。

このたび、激闘のシーズンを終えて帰国する大塚選手が、5月16日(土)に地元・大阪府枚方市にて「大塚達宣SUPPORTERS MEETING 2026」を開催することが決定しました。本イベントは、イタリアで確かな実績を築き上げた大塚選手が、日頃から温かい声援を送ってくださるファンの皆さまへ直接感謝を伝えるとともに、イタリアでの経験や今後の抱負を自らの言葉で語る、特別な凱旋の場となります。また、スペシャルゲストとして大塚選手と同じく枚方市出身のCOWCOWの出演も決定。当日会場でしか見られない、地元出身者同士による特別なコラボレーションも予定しています。

なお、イベントのお申込みは大塚達宣オフィシャルサイトの月額または年額会員に登録されている方に限ります。月額500円からお気軽にお申し込みいただけますので、この機会にぜひご登録ください。

大塚達宣 SUPPORTERS MEETING 2026 概要

【日時】 2026年5月16日(土) 12:00開場 ｜13:00開演

【場所】 枚方市総合文化芸術センター本館 関西医大 小ホール（大阪府枚方市新町2丁目1-60）

【出演者】 大塚達宣 MC：ジェーン・三浦リョースケ スペシャルゲスト：COWCOW

※出演者は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【チケット詳細】

・特製ブロマイド付き

※お申し込みは、大塚達宣OFFICIAL SITEの月額または年額会員に登録されている方に限ります。

※おひとりさま1枚までお申込みいただけます。

【チケット料金】 8,500円（税込／全席指定）

【チケット販売スケジュール】

抽選申込期間：2026年4月17日(金)12:00～4月24日(金)23:59

抽選結果発表：2026年4月27日(月)18:00 (予定)

【販売ページ】 https://ticket.fany.lol/event/detail/14974

※4月17日(金)12:00以降に表示されます。

【グッズ販売】

イベント当日、オフィシャルグッズの会場受け取りを実施します。

4月27日(月)のチケット当落発表以降、オンラインショップで購入の際に〈会場受け取り〉を選択すると、イベント当日に会場でお受け取りが可能です。

大塚達宣 本人コメント

いつも応援、ありがとうございます。

今年も地元である枚方市で開催させてもらえることになりました！

イタリアでの2シーズン目を通して経験できたことをサポーターの皆さんにお伝えできる場になれば嬉しいです。

今年はネーションズリーグが大阪で開催されるので、色んなきっかけで地元のことを知ってもらえたら嬉しいですし、

そして何より、同じ枚方市出身のCOWCOWさんに出演いただけることになったのが非常に楽しみです！！

最高の想い出になると思いますので、ぜひ会場へお越し下さい！

＜大塚達宣プロフィール＞

2000年11月5日生まれ。大阪府枚方市出身。

洛南高校に進学後は全国制覇を果たすなど主力として活躍、数々の表彰を受けた。小学3年生でバレーボールを始め、中学生までパンサーズジュニアで活動した。

早稲田大学に進学後も、攻守にわたり安定したプレーでトップレベルに上り詰め、在学中に日本代表に選出されると、自国開催の東京2020大会にも出場した。パナソニックパンサーズ入団後も実力を発揮し、Vリーグ新人賞やベスト6に選出。

日本代表としてもVNL銅メダル、パリ五輪の出場権獲得などで貢献。日本バレー界を牽引する一人として注目されている。

大塚達宣OFFICIAL SITE 概要

大塚達宣OFFICIAL SITE

▼URL：https://www.tatsunori-otsuka.com/

▼プラン：月額500円(税込)

年額5,000円(税込) ※月額プランより2か月分お得！

▼会員コンテンツ

【Official Shop】 大塚達宣オフィシャルショップ。ここでしか買えない限定デザインのグッズを販売中！

販売サイト： https://shop.fany.lol/shops/tatsunori-otsuka

【Question box】 会員の皆さまからの質問を、本人がランダムで回答！

【Member Instagram】 会員限定のInstagram。ここでしか見られない、本人の日常をお届け！

【Supporters Meeting】 応援してくださる皆さまとの交流イベントを不定期で開催！

【Vlog】 バレーボールに関することを中心に、本人が動画で語ります！

グッズ 概要

★三浦リョースケ デザイン★

・TATSU プリントTシャツ \6,200

・TATSU サコッシュ \3,500

各種SNS

〈大塚達宣 本人SNS〉

●X：https://x.com/tatsutatsu1105

●Instagram：https://www.instagram.com/tatsutatsu1105/

〈STAFF SNS〉

●X：https://x.com/tatsu_staff