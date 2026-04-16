「テューダービーストシリーズ」最終作：「ロイヤルドラゴン」が登場！

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 ロイヤルテューダービースト ロイヤルドラゴン プルーフ金/銀貨」を、2026年4月16日（木）に発売いたしました。

商品概要

テューダービーストとは、ロンドンのハンプトン・コート宮殿にあるモート・ブリッジの欄干に並ぶ10体の紋章獣をもとにしたシリーズです。

これらの守護獣は、テューダー王朝の血統と王位の正統性を象徴する存在として選ばれたものです。

宮殿を訪れる人々を出迎える堂々たるビーストの中でも、ドラゴンは特に印象的な存在です。

もともとドラゴンは、ウェールズ王家に代々伝わる由緒ある紋章でしたが、テューダー朝初代国王ヘンリー7世が王位を掌握した際にイングランド王室にもたらされました。

その後、この紋章は次代のヘンリー8世に受け継がれ、勇気と力の象徴として広く知られるとともに、ロイヤルコレクションの一部として位置づけられるようになりました。

本作のデザインは、これまでのシリーズ同様、デイヴィッド・ローレンス（David Lawrence）氏によるもので、前作との共通性を感じさせる仕上がりとなっています。

ラインナップには、金貨および銀貨の多彩なサイズが用意されており、お好みやご予算に応じてお選びいただけます。

「ロイヤルドラゴン」は、ロイヤルミントのテューダービーストシリーズ第10弾にして最終作となる、コレクション性の高い一枚ですので、ぜひこの機会にお手元にお迎えくださいませ。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=552

ロイヤルテューダービーストシリーズ

2022年に第1弾「イングランドのライオン」の発行を皮切りに、ハンプトン・コート宮殿に並ぶ英国王室の歴史と伝統を象徴する10体の紋章動物像をモチーフとしたロイヤルミントの大人気シリーズ「ロイヤルテューダービースト」。

超有名作「クイーンズビーストシリーズ」の後継的存在で、同じく10体の獣をモチーフにしていますがコンセプトは異なります。

クイーンズビーストは英国王室の血統を守護する10の守護獣で、盾（コート・オブ・アームズ）を前面に押し出した力強いデザインが特徴です。

テューダービーストはよりテューダー朝の権威と象徴にフォーカスをあてたもので、デザインも実在する彫像をベースにしており、より装飾的でアーティスティックな印象の意匠です。

このたび最後の1体である「ロイヤルドラゴン」がリリースされ、すべての紋章が揃うことになります。

どのコインも活き活きとした表情や芸術的なデザインが魅力的で、非常にコレクション性の高い傑作シリーズと言えます。

皆さまはどのビーストがお気に入りでしょうか？

「ロイヤルドラゴン」は、ロイヤルミントのテューダービーストシリーズ第10弾にして最終作となる、コレクション性の高い一枚ですので、ぜひこの機会にお手元にお迎えくださいませ。

詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/lion.html第1弾「イングランドのライオン」詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/panther.html第2弾「シーモアの豹」詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/yale.html第3弾「ビューフォートのイェール」詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/bull.html第4弾「クラレンスの雄牛」詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/unicorn.html第5弾「シーモアのユニコーン」詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/dragon.html第6弾「テューダー朝のドラゴン」詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/queen-panther.html第7弾「女王の豹」詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/richmond.html第8弾「リッチモンドのグレイハウンド」詳細はこちら :https://www.coinpalace.jp/sp/tudor_beasts/第9弾「女王のライオン」

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

＜公式SNS＞

YouTubeをはじめとしたSNSを通じ、コインの持つ2つの魅力「資産的な魅力」「情緒的な魅力」を発信しております。



・YouTubeチャンネル「Coin Palace」：https://www.youtube.com/channel/UCC37n9SmLq09_q_F6BYV7lg

・X(Twitter)：https://twitter.com/coinpalace

・Instagram：https://www.instagram.com/coinpalace/

・Facebook：https://www.facebook.com/coinpalace.jp/

・LINE：https://line.me/R/ti/p/%40002kqqgx





＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業