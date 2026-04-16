ECサイト、HESTA LIFE(へスタライフ)にて2026 母の日ギフト特集を公開！感謝を伝える贈りものに

株式会社HESTA大倉

株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：広澤 克実、以下 大倉）は、自社ECサイト、HESTA LIFEにて日頃の感謝を伝える母の日ギフトのご注文を、4月15日(水)より承っております。

お母さんの毎日に寄り添う、食と暮らしのギフト。限定特典も

2026年の母の日ギフトは、「おいしい記憶を、贈りものに。」をテーマに、4月15日(水)から5月11日(日)まで開催いたします。食を起点に、お母さんの日常を彩る器や道具を掛け合わせ、HESTA LIFEならではの心豊かな暮らしをご提案します。

期間中はS、M、L、3サイズの不織布バッグタイプのラッピングを無料で承るほか、フラワー付きメッセージカードなど母の日限定の特典もご用意しております（※特典内容は商品により異なります）。日頃の感謝の気持ちを込めて、大切なお母さんへ特別な贈りものをお届けしてみてはいかがでしょうか。また、4月30日（木）までのご注文で、HESTA LIFE会員様限定のポイント20倍キャンペーンも開催中です。ぜひこの機会に会員登録をご検討ください。

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■おすすめ商品

画像はイメージです

濃厚なのに驚くほど爽やか 淡路島レモンのバスクチーズケーキ〈５つ星ひょうご選定商品〉(https://store.omusu-bee.jp/products/detail/1791)

価格：3,888円(税込)

淡路島レモン、淡路島育ちの純国産鶏「さくら」の卵を贅沢に使い、爽やかな酸味とホワイトチョコのまろやかさを重ねたバスクチーズケーキです。

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本場・香住が誇る極上の一杯 紅ズワイガニ姿 ボイル済(https://store.omusu-bee.jp/products/detail/1792)

価格：6,400円(税込)

【販売期間：2026.5.31まで】

日本海・香住港で水揚げされたカニを、鮮度そのままに丁寧にボイルしました。解凍するだけで、甘みあふれる身と濃厚なカニ味噌をお楽しみいただけます。ご家族での食卓にはもちろん、見た目も華やかなため贈り物にもおすすめです。

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果実と樽が出会った特別な時間 ウイスキー仕込み梅酒 500ml(https://store.omusu-bee.jp/products/detail/1792)

価格：2,970円(税込)

シングルモルトを使用し南高梅で仕込んだ、ウッディーな香り漂う大人の梅酒。

スコッチをブレンドした、奥行きある味わいが魅力です。

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軽くて使いやすい 小文化包丁 13.5cm｜FORMLADY - kasane(https://store.omusu-bee.jp/products/detail/1471)

価格：11,000円(税込)

無駄のない、丁寧な暮らしに寄り添う包丁「kasane（かさね）」。女性の手にもなじむ軽やかさと扱いやすさを追求し、時間使っても疲れにくく、毎日の料理が心地よくはかどります。希少な山桜を用いたハンドルは、手にやさしいだけでなく、キッチンのインテリアに映える美しい存在感を放ちます。

■母の日特集概要

開催期間：4/15(水) 12:00～5/11(月) 11:59まで

キャンペーン：１.簡易ラッピング無料、メッセージカード同梱

２.4/30(木)までのご注文でポイント20倍

ECサイト：https://store.omusu-bee.jp/

■HESTA LIFE(ヘスタライフ)について

「HESTA大倉の全事業×ライフスタイル」から新たな価値を創出すべく発足したWEBメディア＆オンラインストア。「より良い未来の暮らし」「地方から日本を元気に」をテーマに、ユーザーの生活にフィットした未来のライフスタイルを提案します。地方地域から発信する魅力ある商品やサービス、食育をテーマにした日本全国の食材、環境に配慮したSDGs商品などを、「HESTA LIFE」独自の目線で商品化・厳選セレクトし、『HESTA LIFE』メディアを通じて様々なライフスタイル情報をお届け。そして、各地方地域の全17ヶ所に展開する自社リゾートホテルの宿泊予約はもちろん、ホテル周辺エリアの様々な情報を発信し、充実した旅をご提案します。HESTAスマートデバイスを活用した、IoTで実現する最新の暮らしを自分事化出来るような特集はもちろん、購入までも可能としました。HESTA LIFEでアカウントを作成するとHESTA大倉のサービスで利用出来る「HESTA LIFEポイント」をご利用いただけます。

2026 春ギフト(https://store.omusu-bee.jp/feature/seasonalgift)

バスタイム アイテム(https://store.omusu-bee.jp/feature/bathgoods)

SUNNY LOCATIONのエプロン(https://store.omusu-bee.jp/feature/sunnylocation)

カフェタイム特集(https://store.omusu-bee.jp/feature/cafe)

ECサイト：https://store.omusu-bee.jp/

メディアサイト： https://omusu-bee.jp/(https://omusu-bee.jp/)

■HESTA LIFEアプリのダウンロードはこちら

▶ iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/hesta-life/id1615279465(https://apps.apple.com/jp/app/hesta-life/id1615279465)

▶ Android版: https:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okura.hesta.life&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okura.hesta.life&pli=1)

■Instagram

https://www.instagram.com/hestalife_store/

■株式会社HESTA大倉について

代表者：代表取締役社長 広澤 克実

設立：昭和39年1月

本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階

資本金：1億円

事業内容：エネルギー事業、不動産業、建設業、リゾート・飲食事業

公式サイトURL：https://okura.co.jp/

〈本リリースについてのお問い合わせ〉

株式会社HESTA大倉/広報企画室

E-mail：okura.press@okura.co.jp

TEL：03-6261-4960