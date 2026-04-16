スペースシャワー列伝 第168巻 揺炎の宴に自爆、HINONABE、the bercedes menzが競演！ 7月9日にWWWにて開催決定！
スペースシャワー列伝 第168巻 -揺炎の宴-
音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」の運営や音楽フェスティバルの企画・運営など、音楽関連事業を多角的に展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:名取達利)は2026年7月9日(木)にShibuya WWWにて「スペースシャワー列伝 第168巻 -揺炎の宴-」を開催、自爆、HINONABE、the bercedes menzの3組が競演します。
2001年より始動し、これまで数多くの若手アーティストが出演してきたスペースシャワー主催のライブ企画「スペースシャワー列伝」。25周年イヤーとなる今年、1年の準備期間を経て1月より4ヶ月連続公演を開催し再始動したスペシャ列伝だが、早くも次回の公演が決定！
7月9日(木)Shibuya WWWにて「スペースシャワー列伝 第168巻 -揺炎の宴-」を開催！自爆、HINONABE、the bercedes menzが競演する。3組それぞれの魂揺さぶる熱いライブが観られるはずだ。
自爆
HINONABE
the bercedes menz
チケットは本日よりオフィシャル次先行が受付スタート。
(https://l-tike.com/retsuden/)ぜひ忘れずにチェックを。
引き続きスペースシャワー列伝にご注目ください。
【イベント概要】
スペースシャワー列伝 第168巻 -揺炎の宴-
(読み：ようえんのうたげ)
＜開催日程＞2026年7月9日(木) 開場18:15 / 開演19:00(予定)
＜会場＞Shibuya WWW
＜出演＞自爆、HINONABE、the bercedes menz
＜チケット＞前売りチケット\4,000(税込・ドリンク代別)
＜オフィシャルサイト＞ https://retsuden.spaceshower.jp/retsuden/
＜主催/企画/制作＞ SPACE SHOWER TV
＜運営＞DISK GARAGE
＜お問い合わせ＞ https://info.diskgarage.com/