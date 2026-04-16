異世界ライフRPG『エンジェリックリンク』、新企画！「エンクリヒロインズ」開幕！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESの『エンジェリックリンク』にて、新企画「エンクリヒロインズ」についてお知らせいたします。

■新企画「エンクリヒロインズ」開幕！

FCバトル殿堂入りの17キャラを3チームに分けて競う、新形式イベントが開幕！

Xでの応援、ガチャ、開催中のイベントでのチームの獲得点数に応じて優勝チームが決定！

8月に表彰式を実施予定です！

1.Xのキャラ紹介動画で応援！

エンジェリックリンク公式アカウントにて投稿されたキャラ紹介動画の、「投稿日から5日後時点」での、リポスト、お気に入り数の合計を集計！合計が多い順に高点数を獲得できます！

2.ガチャの証交換所で応援！

対象キャラがピックアップ中のガチャから「ガチャの証」を入手して、対象の「ガチャの証交換所」にて各種アイテムやキャラを交換すると、交換対象に応じた点数を獲得できます！

3.開催中のイベントに参加して応援！

開催中の対象イベントに参加して、該当のイベント交換所でキャラの投票券をGET！

投票券の交換数が多い順に、各チームはX、ガチャにて獲得したポイントに、

それぞれ倍率がかかります！

推しキャラ、応援したいチームに皆さんのキャラ愛を届けましょう♪

▼現在開催中の対象イベントと開催期間

開幕！エンジェリックヒロイン決定戦☆

2026年4月30日（木） 13:59 まで

■限定キャラ「★3 ガープ（ヒロインズ）」「★3 アスタロト（ヒロインズ）」登場！

限定キャラ「★3 ガープ（ヒロインズ）」「★3 アスタロト（ヒロインズ）」登場！

各種ピックアップガチャが4月30日（木）13:59までの期間限定で開催中です！

有償ダイヤのみで回せるガチャは、通常のピックアップガチャよりピックアップ率、★3確率がアップ！

さらに、1連につきガチャの証が2個ついてくる！

▼ガープ（ヒロインズ）クリエイター・CV情報

https://youtu.be/fmNMtOfAwMw(https://youtu.be/fmNMtOfAwMw)

クリエイター：千歳坂すず

CV：栖崎あんず

▼アスタロト（ヒロインズ）クリエイター・CV情報

https://youtu.be/pTGbs-Uit3g(https://youtu.be/pTGbs-Uit3g)

クリエイター：空坊主

CV：北見六花

●各種ピックアップガチャ

・ピックアップガチャ（★3 ガープ（ヒロインズ）ピックアップ）

・【有償限定】ピックアップガチャ（★3 ガープ（ヒロインズ）ピックアップ）

・ピックアップガチャ（★3 アスタロト（ヒロインズ）ピックアップ）

・【有償限定】ピックアップガチャ（★3 アスタロト（ヒロインズ）ピックアップ）

▼公式サイト

https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html(https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html)

▼公式X

https://x.com/AnCL_STAFF(https://x.com/AnCL_STAFF)

▼公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCGXKEOs9aoVc7KW6RZO2EKA(https://www.youtube.com/channel/UCGXKEOs9aoVc7KW6RZO2EKA)

▼ゲーム起動はこちら

https://games.dmm.com/detail/angelic(https://games.dmm.com/detail/angelic)

■『エンジェリックリンク（エンクリ）』とは

本作は、異世界転生した主人公（あなた）と、異世界ニューエデンの堕天使たちが織り成す、異世界なろう系RPG。オート機能も搭載されている簡単操作のコマンドバトルで素材を集め、個性豊かな堕天使たちを育成しよう。また、メインとなるクエストを進行すると、アニメ『私、能力は平均値でって言ったよね!』でおなじみのFUNA先生が生み出した世界観で繰り広げられる、ほんわかストーリーを楽しむことができる。

多忙な日常に疲れがちな現代社会――

可愛すぎる堕天使たちとのゆるふわ共同生活はいかがですか？

▼公式プロモーションムービー

https://youtu.be/oGSbKkcYEE0(https://youtu.be/oGSbKkcYEE0)

■公式YouTubeチャンネルにて、ゲーム＆キャラ紹介動画公開中！

現在公式YouTubeチャンネルでは、ナビゲーターのルシフェルが『エンジェリックリンク』の魅力を紹介する「堕天使でもわかる『エンクリ入門』」と、ゲームに登場する主要キャラクター達を紹介する「ルシフェルの『ダ天使辞典』」を連載中！

ここでしか見られないショートストーリーや、『エンジェリックリンク』の世界とより深く繋がれるコンテンツをお届けしています！

●堕天使でもわかる『エンクリ入門』第1回 ～エンクリってどんなゲーム？～

https://youtu.be/iGySUiJGEJA(https://youtu.be/iGySUiJGEJA)

●ルシフェルの『ダ天使辞典』～ルシフェル編～

https://youtu.be/jzrLwqsXoeA(https://youtu.be/jzrLwqsXoeA)

●堕天使の『異世界散歩』

https://youtu.be/gI0srQ26c8U(https://youtu.be/gI0srQ26c8U)

■製品概要

タイトル：エンジェリックリンク（略称：エンクリ）

ジャンル：ふっとばし系コマンドバトルRPG

公式サイト：https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html(https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html)

公式PV：https://youtu.be/oGSbKkcYEE0(https://youtu.be/oGSbKkcYEE0)

公式X：https://x.com/AnCL_STAFF(https://x.com/AnCL_STAFF)

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC