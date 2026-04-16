【サックスバー初】キャラクター×スイーツの新業態。”推し活空間”を楽しむ体験型ショップが登場

株式会社サックスバーホールディングス

全国に570店舗以上のバッグおよびファッショングッズの専門店を展開する、株式会社サックスバーホールディングス（本社：東京都葛飾区 代表取締役社長執行役員：木山剛史）は、キャラクターグッズと焼き菓子を融合した新業態ショップ「キャラトラ＆スイーツ」を、イオンレイクタウンkaze（埼玉県越谷市） 1Fに2026年4月24日（金）にオープンいたします。

本取り組みは、当社として初となるスイーツ展開であり、物販と体験を掛け合わせた新たな試みです。

これまでキャラクターとのコラボレーションを通じてバッグや雑貨を展開してきた中で、より日常に寄り添った形で楽しんでいただきたいという想いが生まれました。

そこで、グッズに加えて”食”という新たな切り口を取り入れ、日常の中で気軽に楽しめるスイーツと掛け合わせることで、より身近に”推し活”を楽しめる体験を提案いたします。

「推しをもっと好きになれる空間」をコンセプトに、キャラクターの世界観を楽しみながらショッピングや写真撮影ができる、”推し活体験型ショップ”として展開いたします。

キャラトラスイーツ店舗イメージ■"推しをもっと好きになれる"体験型ショップ

店内では、人気キャラクターのバッグや雑貨などのグッズに加え、パッケージデザインと連動した焼き菓子を展開。

キャラクターごとの世界観を楽しめる空間づくりにこだわり、思わず写真を撮りたくなる演出やディスプレイを取り入れています。

■モンチッチ・くまのがっこう・いたずらぐまのグルーミーが集結

オープン時は、「モンチッチ」「くまのがっこう」に加え、「グルーミー」とダンスパフォーマンスグループ「O-MENZ」とのコラボレーションを展開予定です。

「モンチッチ」「くまのがっこう」では、キャラクターの世界観を表現したオリジナルパッケージの焼菓子を展開。

また、「グルーミー」と「O-MENZ」によるアイテムの先行販売を予定しており、いち早く手に取っていただけます。

それぞれのキャラクター・コンテンツの魅力を活かした多彩なラインナップを取り揃え、ここでしか出会えないラインナップを展開いたします。

約半年ごとに変わる"推し活空間"

本店舗は、約半年ごとにコラボレーション内容が変わる期間限定型の展開を予定しており、訪れるたびに新しい“推し”との出会いを楽しめるのも特徴です。

「今しか体験できない空間」として、新しい発見や出会いをお届けいたします。

"体験"×"発信"で広がる新しい店舗モデル

近年高まる”推し活”需要と、体験をSNSで発信・共有する文化を背景に、物販だけでなく「体験」「発信」までを含めた新しい価値を提案してまいります。

着ぐるみ＆ライブイベントで楽しむ特別な体験

オープンを記念して、以下のイベントを開催いたします。

・「モンチッチ」グリーティングイベント

日付：2026年4月25日（土）

時間：１.13:00～ ／ ２.15:00～

場所：越谷レイクタウンkaze 2F ロペピクニック前ブリッジ

※当日キャラトラ&スイーツにご来店いただいた方に先着で整理券配布。

※整理券は無くなり次第終了となります。

・「グルーミー×O-MENZ」ライブイベント

日付：2026年4月29日（水・祝）

※観覧方法等の詳細は、O-MENZ公式からの発表をご確認ください。

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

展開商品について

C3（シーキューブ）とは

1987年に本格派のレストランCafeとしてオープンした「シーキューブ」は、ティラミスを代表商品とし、「COFFEE」「CACAO」「CHEESE」の素材を活かしたデザートで、家族や友達との楽しみやつながりを演出してきました。今では全国の百貨店を中心に国内46店舗を展開。※2026年3月1日現在

【公式サイト】https://ccc-c3.jp/

展開スイーツ

キャラクターの世界観とともに楽しめる焼き菓子として、「焼きティラミス」と「サクッチホロッチ」を展開いたします。

対象商品をご購入のお客様に、各キャラクターのステッカーを1枚プレゼントいたします。

※「モンチッチ」商品にはモンチッチのステッカー、「くまのがっこう」商品にはくまのがっこうのステッカーが付きます。

※なくなり次第終了となります。

【焼きティラミス】

シーキューブで30年愛されているティラミスを、焼き菓子にしました。北海道 根室・釧路地区の生乳を100%使って作られたマスカルポーネチーズ※を使用した生地を焼き上げ、独自に開発した後入れ注入システムで、香りを逃さない風味抜群のコーヒーシロップを染み込ませました。じゅわっと広がるジューシーさと、焼きティラミスならではの食感をお楽しみいただけます。

※北海道産マスカルポーネチーズ36％使用（チーズに占める割合）

モンチッチ パッケージ

・モンチッチパッケージ

スタンダードなモンチッチのデザインを踏襲した、赤とブラウンを基調にしたデザインです。大切な人へのギフトにも、自分用にも手に取ってもらいやすいカジュアルさと、お客様に楽しんでいただくシーンを意識しました。

・くまのがっこうパッケージ

焼きティラミスにぴったりな「ジャッキーズチョコレート」のアートを使用したデザインパッケージ。

赤いベレー帽とコートで大人っぽくおめかししたジャッキーが高級感を演出しています。

大人からお子様まで手に取っていただけるデザインです。

くまのがっこう パッケージ

【サクッチホロッチ】

ハッピーを贈る一口クッキー。日本人の好きなほろほろ食感のクッキーに、チョコをサンドしました。 このお菓子のヒントはイタリア・ピエモンテ地方の伝統菓子「バーチ・ディ・ダーマ」。“貴婦人のキス”というなんとも幸せな意味もあります。毎日でも食べたくなってしまう、ちょっとした贈りものにもぴったりのコロンと可愛いクッキーです。

モンチッチ パッケージ

・モンチッチパッケージ

サクッチのかわいらしさとフレーバーにぴったりの3人組で、コロンとかわいいコラボレーションを表現しました。背景のパターンにはサクッチと、側面にはモンチッチのお顔も入れ込み、見ていて楽しさを感じてもらえるようにしました。フタをあけても、中にキャラクターが座っている遊び心のあるしかけをしています。

・くまのがっこうパッケージ

「ジャッキーズチョコレート」のアートよりピンクとホワイトを基調としたサクッチのかわいらしいイメージに合わせたデザインパッケージ。

蓋をあけた底にはハートを持ったジャッキーとチャッキーが描かれています。

くまのがっこう パッケージ

※モンチッチ・くまのがっこうの紙パッケージBOXおよび保冷バッグ付き商品は、多くのお客様にお楽しみいただくため、お一人様1点までとさせていただきます。

グルーミー×O-MENZ コラボグッズグルーミー×O-MENZコラボグッズ

グッズ展開として、「グルーミー」×ダンスパフォーマンスグループ「O-MENZ」とのコラボレーションによるアイテムもご用意しております。

本店舗では、コラボアイテムの先行販売を予定しており、いち早く手に取っていただけます。

※多くのお客様にお楽しみいただくため、お一人様10点までとさせていただきます。

■キャラクター紹介モンチッチモンチッチ

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。 体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしました。 その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止しましたが、多くのファンの要望により、1996年より再販を開始。 時代にあわせて変化をしながら、世界中のファンに愛され続け1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。

Webサイト： https://www.monchhichi.co.jp/

公式X： @monchhichi126(https://x.com/monchhichi126)

Instagram： @monchhichi_official(https://www.instagram.com/monchhichi_official/)

くまのがっこう

「くまのがっこう」は、2002年の第1作目からこれまで231万部を超える部数が発行された大人気絵本シリーズで、森の寄宿舎で暮らす12ひきのくまのこたちの物語です。絵本は国内のみならず海外でも出版され、数多くのグッズやコラボレーション企画として親しまれています。2027年は「くまのがっこう」25周年のアニバーサリーイヤーで、本コラボを含め様々なところでより一層の盛り上がりをみせます。

Webサイト：https://the-bears-school.com/

公式X：＠the_bearsschool(https://x.com/the_bearsschool)

Instagram：＠the_bears_school_official(https://www.instagram.com/the_bears_school_official/)

(C)BANDAI

いたずらぐまのグルーミーいたずらぐまのグルーミー

飼い主のピティーくんと（で）遊ぶのが大好きな、自由に生きているくま。

体長は2mちょいで、重さはザクロ2000個ぶん。

日常を少し刺激的に彩る、ちょっぴり刺激的なかわいさをテーマとした独自の世界観が特徴です。

Webサイト：https://gloomy-official.com/

公式X：＠official_gloomy(https://x.com/official_gloomy)

公式TikTok：@gloomybear_official_jp(https://www.tiktok.com/@gloomybear_official_jp)

■キャラクター×体験で広がる新しい売り場づくりへ

今後も当社は、キャラクターコンテンツと連動した新しい売り場づくりを通じて、お客様にワクワクする体験を提供してまいります。

■株式会社サックスバーホールディングス

6社のグループ会社と全国約570店舗、直営オンラインストアを展開するファッショングッズ業界のリーディングカンパニーです。

ものづくりに優れた国内人材と高い品質を守りながら、産業や文化の持続可能性を意識した事業運営を行なっています。

また、業態や販売手法の進化、OMOの導入、SDGsや福祉に配慮した企業活動にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名： 株式会社サックスバーホールディングス

代表取締役社長執行役員：木山剛史

所在地（本社）： 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-48-14 第3デリカビル

公式サイト： https://www.sacs-bar.co.jp/