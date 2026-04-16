猫石鹸ブランド“9.kyuu”ディクレクターMoekaがセレクト！猫好きさんのための、猫好きによる “猫グッズ特集” F.roomにてスタート！

株式会社フランネル

化粧品OEMの実績と、自社ブランドの視点を併せ持つ、株式会社フランネル(本社：大阪市中央区、代表取締役：柏尾耕資)が展開するパーソナライズ美容石鹸ブランド「9.kyuu（キュウ）」は、2026年4月22日(水)より自社オンラインストア F.room（ https://f-room.shop/pages/9-kyuu ）にて9.kyuuブランドディレクターMoekaがセレクトした、こだわりの猫アイテムを集めた “猫グッズ特集” Vol.1を開催いたします。

9.kyuu「ネコ缶SOAP」

何にも縛られない佇まいは、見る者の心をやわらかくほどき、目に見えない空気や気配に敏感であるとされる猫ちゃん。

心に溜まったノイズをそっと和らげてくれるような、不思議な魅力を持つ存在でもあります。

本特集では、“ただ可愛いだけではない” 猫たちに魅せられた、愛猫家であるディレクターの視点から、日常に静かな余白とささやかな高揚をもたらすアイテムを選び抜きました。

自分らしさに寄り添うささやかなご褒美としてはもちろん、猫を愛する方へのギフトとしてもおすすめ！

発売開始：2026年4月22日(水)10時～

販売場所：9.kyuuオフィシャルオンラインストア「F.room（エフルーム）」

“猫グッズ特集” Vol.1

https://f-room.shop/pages/9-kyuu-catcatcat_2026

“猫グッズ特集”｜PICKUP ITEM

〈Nathalie Lete〉

どことなくユーモラスでかわいくてハッピーでシニカル。イラストレーター、ナタリーレテのグッズ

Handkerchief Lucky catHandkerchief Lucky cat

販売価格：\1,320(税込)

繊細なタッチと独特の色づかいがさらりとした薄手のコットンにやさしく溶け込んでいます。

頭に巻いたり、バッグに結んだり、ちょっとしたギフトのラッピングにもおすすめ。広げれば小さなテーブルクロスやウォールアートのようにも使えそう。

Organdy Tote bagOrgandy Tote bag

販売価格：（全3種）\3,300(税込)

オーガンジー生地を使用したトートバッグ。

ナタリーレテのイラストを贅沢に全て刺繍で表現されていて、

張りのあるオーガンジーの透け感とカラフルな色合いがキュート。

A4サイズがすっぽりと入るサイズ感で、持ち手が長めで肩にかけやすいのも◎

〈Miyuki Matsuo〉

独自のタッチと温かみのある世界観が支持を集めるイラストレーター。

Kayafukin PepperKayafukin Pepper / Noisettes / Pumpkin / Chloe

販売価格：（全4種）各\660(税込)



表面は柔らかな肌さわりのコットン、中と裏面は吸水性が高く汚れが落ちやすいレーヨンを7枚重ねた機能性も◎な、かやふきんです。松尾さん描き下ろしの4デザインをセレクト。

愛猫に似ている柄もあるかも…？

〈ALFRED FISCHER〉

ドイツ・バイエルン州に拠点を構える老舗メーカーAlfred Fischer（アルフレッド・フィッシャー）

Alfred Fischer遊び心あふれるキーリングコレクション

販売価格：（全3種）各\880(税込)

動物たちの愛らしい表情に思わず目を引かれる、ハンドペイント仕上げのPVC製キーホルダー。

伝統的な金型を使用し、職人が一つひとつ手作業で丁寧にペイント。表情や色合いにわずかな個体差が生まれ、量産品にはない温かみを感じられます。

ABOUT｜9.kyuu ネコ缶SOAP

9.kyuu（キュウ）のアイコンであるネコ型美容石鹸。

自然由来の成分で、洗顔・ボディ・デリケートゾーンにお使いいただけるオールインワンタイプ。

生年月日からわりだした数秘でも、お肌への目的、香りでも選べる缶に入った9種のネコ型美容石鹸。

9.kyuuオリジナル精油ブレンド「LANDSCAPE AROMA」で香り付け。成分や色、香り、キーワードから、直感で選んでもよし、数秘をルーツに選んでもたのしめるネコ石鹸です。

・販売価格：（全９種）各\2,420(税込)

・内容量：75ｇ ※原産国：日本

◾SLES/SLS 不使用◾パラベン不使用◾合成防腐剤不使用◾合成着色料不使用◾合成香料不使用◾動物由来成分不使用◾エタノール（アルコール）不使用

ブランドディレクタープロフィール＆コメント

「あなたを魅了するネコの不思議」

ネコは古くから幸運を呼び込む存在として大切にされてきました。

古代エジプトでは神聖な象徴とされ、その優れた能力で人々を守る動物ともいわれています。

自由気ままに生きるネコは、空間を浄化し、ネガティブな気を払いのけてくれる存在。

そんなネコたちのように、もっと自由に、自分らしく選び、自然体で生きる―そんな願いを込めて、猫型の石鹸を作ったのが9.kyuuの「ネコ型美容石鹸」の始まり。

気まぐれで、自由で、どこか神秘的。ただ可愛いだけではない、ネコが持つ不思議な魅力を感じられるラインナップです。

あなたにとっての“推しネコ”を見つけてみてください。

きっとこのネコたちが、幸運のメッセージを貴方に届けてくれることでしょう。

Moeka Seki

関萌華（Moeka Seki）

1992年長野県長野市生まれ。

猫をこよなく愛する、ブランドディレクター兼デザイナー。

愛猫は保護猫兄弟の「ティトとラオン」。

好きな映画作品は「エターナル・サンシャイン」。

2019年 9.kyuuの造形担当としてブランド立ち上げから携わる。

2022年 5月9.kyuuブランドディレクター/デザイナーに就任。

2024年 新ブランド「I fragrance」立ち上げとともにブランドディレクター/デザイナーに就任。

現在は、「9.kyuu」「I fragrance」を兼任。

株式会社フランネル Tokyo Office

〒108-0075

東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川504

お問い合わせ：promotion@flannel0228.com

●9.kyuu BRAND OFFICIAL

https://9kyuu.com/

●9.kyuu OFFICIAL ONLINE STORE

https://f-room.shop/pages/9-kyuu

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https://www.instagram.com/9.kyuu/