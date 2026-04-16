日本軽金属グループ製 車いすラグビー関連製品がTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』に登場

日本軽金属ホールディングス株式会社

日本軽金属グループ（以下、当グループ）が製造したラグ車（車いすラグビー競技用車いす）およびタイヤラック、ハンドリムが、現在放送中のTBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』の作中で使用され、登場しています。

タイヤラック

ラグ車

ハンドリムと断面形状

TBS系日曜劇場は、日本を代表する「国民的ドラマ枠」として、長年にわたり多くの視聴者に社会の在り方や人の生き方を問いかけてきました。現在放送中の『ＧＩＦＴ』でも、車いすラグビーという競技を通じて、身体だけでなく心も本気でぶつかり合い、人としても成長していくキャラクターの姿を通して、“愛と絆”という最高の“ギフト”をお届けしています。

◎TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』：https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/

当グループはこれまで、車いすラグビーへの支援に継続的に取り組んできました。一般社団法人日本車いすラグビー連盟のオフィシャルパートナーおよび池崎大輔選手のオフィシャルパートナーとしての活動に加え、ものづくりの会社として、国内で初となるラグ車用ハンドリムの開発・製造を行い、日本車いすラグビー連盟へ提供してきました。また、当グループが製造したラグ車を用いて、子どもたちが車いすラグビーを体験できる機会を創出するなど、当グループならではの取り組みを展開しています。

今回のドラマ制作においても、こうした活動の中で製造してきた製品を提供し、撮影に協力しました。作中では、ラグ車やハンドリムなどが小道具の一つとして使用され、作品の演出や制作環境の一部として活用されています。

日本軽金属グループは今後も、社会とのさまざまな接点を大切にしながら、私たちらしい貢献をしてまいります。

【日本軽金属グループが開発・製造するハンドリムについて】

車いすラグビー日本代表の池崎大輔選手、橋本勝也選手、日本車いすラグビー連盟メカニックの三山慧氏と共に、ハンドリムができるまでを追いかけた動画を公開しています。

１. 開発秘話篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=lt_EmQCy6dA ]

２. アルミ押出篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=kvA_XnwmrGY ]

３. アルミ加工編

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=eKYPTi45QSY ]

【日本軽金属グループと車いすラグビーとのかかわりについて】

日本軽金属ホールディングス株式会社のHPをご覧ください。

https://www.nikkeikinholdings.co.jp/sports/

日本軽金属ホールディングス株式会社

日本軽金属グループは、アルミニウムの原料から加工製品に至るまで、幅広い商品を扱っているアルミニウム総合メーカーです。アルミナ・地金から、アルミ加工製品、リサイクルまで、豊富な知見・ノウハウと、素材の魅力を引き出す独自の技術力で、国内外問わず、自動車、電機・電子、IT、エネルギー、建築、鉄道、食品など幅広い産業分野に多種多様な商品を提供し、人々の暮らしの向上や地球環境の保護に貢献しています。