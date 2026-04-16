【2026年度 保育士賃金レポート】アスカの派遣保育士賃金、国基準を平均277円上回る1,506円に。全都道府県でプラス、地方エリアでは「500円超」の改善事例も。

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを全国21拠点で展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、令和8年度における保育士の「一般労働者の賃金水準（※1）」と当社派遣保育士の実賃金を比較した調査結果を発表いたしました。

本調査の結果、全国の保育士平均賃金（基準値）は時給1,229円であるのに対し、令和8年4月時点でのアスカ派遣保育士平均時給は【1,506円】となり、全国平均を277円上回る結果となりました。

この「一般労働者の賃金水準」は、国が定める派遣労働者の同一労働同一賃金に基づき、地域ごとの物価差などを考慮した「適正な賃金の目安」として活用されている指標です。

アスカでは、47都道府県すべてにおいて地域別基準を大幅に上回っており、特に地方エリアにおいては、国の基準を大きく超える処遇改善を牽引していることが明らかとなりました。

※1 厚生労働省が毎年発表する、職種・地域ごとの統計的な平均賃金データ。派遣労働者の賃金を決定する際の法的根拠（労使協定方式）として用いられます。

厚生労働省 令和8年度 賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(https://www.mhlw.go.jp/content/001546608.pdf)

厚生労働省 令和8年度 職業安定業務統計による地域指数(https://www.mhlw.go.jp/content/001546610.pdf)

調査結果のポイント

１. 全国平均比「+277円」の高水準。月給換算で約4.4万円の収入差

全国平均で時給277円の差は、フルタイム勤務（月160時間）の場合、月額44,320円の収入増に相当します。この処遇の差が、保育士の生活の安定と、心身の余裕を持った質の高い保育の提供に直結しています。

２. 全都道府県で地域平均を大幅に上回る。都市部でも処遇改善を強化。

47都道府県すべてにおいて地域別基準を大幅に上回っていますが、特に地域水準が高いエリアにおいても処遇改善が強化されています。

東京都（アスカ平均1,757円）や神奈川県（アスカ平均1,592円）、千葉県（アスカ平均1,648円）など、都市部エリアでも国の基準を上回る賃金となっています。

３. 地方エリアにおける顕著な処遇改善。国の基準を「500円以上」上回る地域も

今回の調査では、特に地方エリアにおいて、国の基準とアスカの実際の派遣賃金の差が大きくなる傾向が見られました。一部の地域においては、基準値を時給換算で500円以上上回る水準を実現しており、これはフルタイム勤務（月160時間）の場合、月給換算で「約8万円」もの処遇改善に相当します。

地方では人材不足が深刻である一方、公的な賃金基準が実態に対して低く設定されるケースも見られます。アスカでは全国21拠点のネットワークを活かし、各地域の採用難易度や求職者動向、園ごとの状況を丁寧に踏まえたうえで、無理のない範囲で人材確保につながる賃金提案を行っています。

その結果、必要な人材を安定的に確保しやすくなるとともに、結果として保育の質や職員の定着にもつながる好循環を生み出しています。こうした取り組みにより、潜在保育士の復職促進や地域間における採用環境の改善にも寄与しています。

地域に根差した「顔の見える」サポートが高待遇の背景に

アスカでは「顔の見える派遣サービス」を理念に掲げ、北海道から沖縄まで全国21拠点を展開しています。都市部のみならず、地方の園や少人数募集の案件にも担当者が直接訪問し、地域の実情に即したサポートを行っています。

こうした地道な対話を通じて、職員の負担軽減や定着率向上など、園が抱える潜在的な課題を汲み取り、最適な人材をマッチング。派遣スタッフへの丁寧なフォロー体制を構築することで、双方が安心して働ける環境を推進しています。こうしたアスカへの信頼が、結果として「専門性に見合った適正な待遇」の実現に繋がっています。

今後の展望：保育業界の「課題解決者」として

アスカでは、単なる「人材紹介・派遣」に留まらず、保育業界のインフラとして、保育士が誇りを持って働き続けられる環境づくりを推進します。保育士一人ひとりの希望条件やキャリアに寄り添ったマッチングを強化し、長期的な定着支援にも取り組んでまいります。

また、今後も地域ごとの賃金格差や採用課題に真摯に向き合いながら、保育施設と求職者双方にとってより良い環境づくりを支援し、保育士不足の解消と保育の質向上に貢献してまいります。

令和8年度 都道府県別保育士平均賃金 詳細データ一覧

アスカグループについて

株式会社アスカは、保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『おしえて！保育求人ガイド』 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8階

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/