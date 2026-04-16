【ぐんまフラワーパークプラス】ツツジが見頃！GWは親子で「花とおしごと」を体験！「キッズマルシェ」と「フローリスト・ガーデナーのおしごと体験」をメインに音楽ライブ、こいのぼり作りなどのイベントを開催。

ぐんまフラワーパークJV

2025年秋にリニューアルした「ぐんまフラワーパークプラス」（群馬県前橋市柏倉町2471-7）は、2026年4月29日（水・祝）から5月6日（水）まで、ゴールデンウィークのイベントを開催いたします。

ゴールデンウィーク期間のメインとして、5月4日から6日の「こどもの日」前後には、大人気のキッズマルシェ第二弾「コカゲキッズマルシェ」を開催。

同時開催の「フローリストのおしごと体験」「ガーデナーのおしごと体験」では、ぐんまフラワーパークプラスで働くスタッフのお仕事をご体験いただけます。

期間中はツツジやスプリングブーケガーデンが見頃になる予想。花や緑に囲まれた空間で、子供たちが主役となって「できた！」「買えた！」を体験できる特別な3日間をご提案します。

■ ゴールデンウィークのメインを飾る体験プログラム

【5/4～5/6開催】家族で楽しむ「コカゲキッズマルシェ」

大好評につき第2弾となるキッズマルシェを開催。手作り雑貨、ベビー・キッズグッズの販売をはじめ、楽器体験やリフレ・ネイル体験など、親子で一緒に楽しめるブースが勢揃いします。

3日間で延べ約40店舗の出店があり、お子さまが自分で購入する「お買い物体験」ができるよう、500円以下で販売される商品もご用意。

詳しくはこちら :https://www.flower-park.jp/news-column/kokage-kidsmarche/

【5/4・5/5開催】フローリストが教える「フローリストのおしごと体験」

フローリストと一緒に花を摘み、束ね、ドライフラワーを作ります。

特典：おしごとの後は、お家に飾れる、自分で摘んだお花とフラワーベースのお土産付き。

金額：1,400円（受付：コカゲテント）

【5/4・5/6開催】ガーデナーと共に学ぶ「ガーデナーのおしごと体験」

園内の花々を管理するガーデナーと一緒に、野菜苗の植え付けや大きな鳥の巣のようなバイオネストを作るおしごと体験です。

特典：おしごとの後は、ソフトクリームチケットと野菜苗のお土産付き！

金額：1,000円（受付：コカゲテント）

その他のイベント・見どころ

花畑音楽ライブ（5/2～5/6）

色とりどりの花畑をバックに、様々なジャンルの音楽を無料で楽しめるライブを開催。家族団らんのひとときを音楽が彩ります。

花畑音楽ライブについてはこちら :https://www.flower-park.jp/news-column/gw-hanabatake-ongaku/

こいのぼり作り＆キッズマルシェ期間限定！ボタニカルアート作り

「オリジナルこいのぼり作り（900円）」や、押し花を使った「ボタニカルアート作り（200円）」など、お子さまがお楽しみいただけるアクティビティが登場！

森林インストラクター白濱さんによる土をつくる生き物“ダンゴムシ”の研究～ダンゴムシの観察＆行動実験～

森林インストラクター白濱さんと共に、土を作る生き物・ダンゴムシを観察・実験する環境教育プログラム。身近な生物「ダンゴムシ」。足は何本？なんの仲間？など、実際に観察しながらその特徴・生態を学びます。さらに、おもしろい行動も実験を通して調べよう！

詳しくはこちら :https://www.flower-park.jp/activity/dangomishi/

生産者と園芸講師によるクレマチストーク

クレマチスの生産者と園芸講師を招いたスペシャルプログラムを開催いたします。

講師にお迎えするのは、NHK「趣味の園芸」でお馴染みの金子明人氏。そして、数々の名品を世に送り出し、生産の現場を知り尽くした「株式会社はなせきぐち」の関口雄二氏のお二方です。

午前中は初心者でも楽しめる内容、午後はクレマチスに詳しい方向けの二人のクロストーク。

詳しくはこちら :https://www.flower-park.jp/activity/clematis-talk/

スプリングブーケガーデン

HANAエリアでは、パンジー、チューリップ、ネモフィラなど約30種の春の花が見頃に。好きな花を摘んで自分だけのブーケを作る体験も可能です。

「Gunma Flower Park＋」 施設概要

所在地 ：〒371-0246 群馬県前橋市柏倉町2471-7

交通アクセス：北関東自動車道伊勢崎ICから車で約30分（前橋・渋川方面）

関越自動車道赤城ICから車で約30分（前橋・赤城方面）

敷地面積 ：182,260.14平方メートル

指定管理者 ：ぐんまフラワーパークJV（代表団体：株式会社パーク・コーポレーション、

構成団体：株式会社山梅 ）

（2024年4月～）

ホームページ：https://www.flower-park.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/gunmaflowerpark_official/

X ：https://x.com/gunmaflowerpark

開園時間 9:00～17:00

休園日 毎週火曜日

臨時開園日 5月5日（火）

臨時休園日 5月7日（木）

料金

4月29日～6月7日 大人:1,500円 / 子供(小中学生):500円 / 未就学児:無料 / ペット:200円

5月5日 子供(小中学生):無料