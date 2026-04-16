シリーズ広告　「ＥＭＯＴＩＯＮ!」 熱田篇を展開します

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、当社沿線地域の魅力を発信する取り組みである「EMOTION!」の第14弾として、「熱田篇」を4月16日から展開します。

東海道の宿場町として多くの人が行き交い､歴史を紡いできた熱田のまち｡「熱田さん」の名で古くから崇敬を集める熱田神宮を中心に、このまちは、脈々と継承された文化の面影を残しつつ、新たな賑わいを創出する現代の風も感じられます。

今回は、EMOTION!のイメージキャラクターである河村花さんが、小旅行気分で「あつたnagAya」でのお土産探しや名古屋名物の「ひつまぶし」を楽しみながら、一歩足を踏み入れた先にある「熱田神宮」や「七里の渡し」で歴史の風を感じ、都会のそばでありながらも、静かな時間が流れる熱田のまちで充実した一日を過ごす様子を描いた、ポスターやテレビCMを展開します。

また、今回の取り組みに合わせて、熱田エリアの魅力をより詳しく知ることができる、特設サイトの公開や、名古屋市内各所や名鉄沿線の駅にて専用リーフレットを設置します。

詳細は下記のとおりです。

1. EMOTION! 熱田篇

(1) ポスター掲出

熱田の魅力を再発見する河村花さんのリアルな感情を表現した熱田篇のポスター3種を、4月16日から、当社駅および名古屋市内各所に掲出します。

ポスターイメージポスターイメージポスターイメージ

(2) テレビCMの放映

小田和正さんの楽曲「キラキラ」にのせて、熱田でのまち巡りを印象的に描いたテレビCMを、当社提供番組を中心に在名テレビ各局で4月17日から放映します。

放映CMイメージ放映CMイメージ

(3) 縦型ショート動画の配信

本キャンペーンに連動したショート動画を、「EMOTION!」公式Instagramにて順次公開します。

「あつたnagAya」・「きよめ餅総本家」・「七里の渡し」の３カ所を楽しむ河村花さんの自然な表情を、テレビCMとは違った角度で映しています。

ショート動画イメージショート動画イメージショート動画イメージ

（４）特設サイト

特設サイト（https://www.meitetsu.co.jp/pr/emotion/）にて、テレビCMやおすすめスポットの紹介等、熱田のまちの魅力を発信します。

（５）専用リーフレット

名古屋市と連携して制作した、専用のリーフレットを名古屋市内各所や名鉄沿線の駅にて設置します。リーフレットを持って、熱田のまち歩きをお楽しみください。

2. お問合せ先

名鉄お客さまサポートセンター TEL：0570-02-5151 （営業時間：9時～18時）