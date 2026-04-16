5月24日（日)ガンバ大阪戦 MUFGスタジアム（国立競技場）『ORANGE SONIC』アーティスト発表第二弾SKRYU出演決定のお知らせ

株式会社エスパルス

平素は清水エスパルスに格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

エスパルスは、MUFGスタジアム(国立競技場)で開催する明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第18節 ガンバ大阪戦 ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」にて、今年25周年を迎える国内最大級の音楽フェスティバル“SUMMER SONIC”を運営する「クリエイティブマンプロダクション」とのコラボレーションイベントを行います。参加アーティスト発表第二弾として、今年ワーナーミュージック・ジャパンからメジャーデビューしたラッパー「SKRYU」の出演決定について、下記の通りお知らせいたします。

■実施試合

5月24日（日)17:00キックオフ 13:30開場

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST 第18節

清水エスパルスvs.ガンバ大阪

MUFGスタジアム（国立競技場)

■イベント内容

「ORANGE SONIC」と題し、メインスタンド側ピッチサイド中央で開催するLIVE SHOWに、今年ワーナーミュージック・ジャパンからメジャーデビューした注目のラッパー「SKRYU」さんにご出演いただきます。

※時間は決定次第お知らせいたします。

■SKRYU

1996年9月3日生まれ、島根県出身。

現在は東京を拠点に活動するラッパー・SKRYU。

4THCoastを代表するDisryから「大街道サイファー」を受け継ぎキャリアをスタート。

数々のMCバトルで優勝を重ね、その実力を証明してきたが、SKRYUの真骨頂は楽曲とライブパフォーマンスにある。

バイラルヒットとなった「超Super Star」を収録した4th EP『東京ドギマギ』、さらにWAZGOGGとのコラボEP『わすれもの』に収録された「How Many Boogie」が立て続けにヒットし、その名は一気に全国区へと広がった。

2部構成でリリースされた1st Full Album『Transform』に収録の「居酒屋」、続く5th EP『Emergence』の「Heated」など、話題曲を継続的に世に送り出し続けている。

どこか懐かしさを感じさせるダンサブルなサウンド、生活感のあるリリック、ラップ・メロディー・ハーモニーを自在に行き来する小気味良いスタイルが持ち味。癖のあるグルーヴと独特の世界観で、シーンの中でも唯一無二の存在感を放つ。

ライブパフォーマンスにも定評があり、ワンマンライブは販売開始と同時に完売を連発。雷雨の中で開催された日比谷野外大音楽堂での伝説的ワンマン、初の全国ツアーを成功させる。

その後、ヒップホップアーティストとしては前例の無い幕張メッセ国際展示場ホールでのワンマンライブを開催。

さらに自身初のZepp Tourを大成功させ、ぴあアリーナMMでの2days公演発表と、次々と大規模会場でのライブを行う数少ないアーティストとして存在を表している。

ワーナーミュージック・ジャパンからのメジャーデビューも経て、着実にSTARDOMへの階段を駆け上がり続けている。

SKRYUオフィシャルサイト

https://skryu.bitfan.id/

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■ORANGE SONICについて

今年25周年を迎える国内最大級の音楽フェスティバル“SUMMER SONIC”の運営をはじめ、海外・国内のトップアーティストのライブ、静岡・清水の音楽フェス「マグロック」も手掛ける「クリエイティブマンプロダクション」とタッグを組み、試合前の国立競技場をウォームアップするコラボレーションイベントを開催します。

清水エスパルス、クリエイティブマンプロダクションともにブランドカラーである“オレンジ”をテーマにしたLIVE SHOW「ORANGE SONIC」では、華やかなステージで、彩り豊かな音楽が国立に響き渡る、本格的な音楽イベントをお楽しみいただきます。

■株式会社クリエイティブマンプロダクション

SUMMER SONICをはじめ、数多くの音楽フェスティバルや国内外アーティストのライブ、コンサートを企画・制作・運営を担う

https://www.creativeman.co.jp/

■詳細はこちら

ＪＲ東海ツアーズ presents ORANGE MATCH「おかえり、国立(ここ)は静岡。」特設ページ

https://www.s-pulse.co.jp/fan/kokohashizuoka20260524

■取材に関して

本件のみ(試合以外)を取材希望の方は、5月18日までに必ずエスパルス広報部へご連絡願います。