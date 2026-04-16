涙あり、笑いあり、満員御礼で無事閉幕！『第1回ファンミーティング！～宇野さんと小川さん。初の大集合！だっておばちゃんだもの～』イベントレポ

朝日放送ラジオ株式会社

【開場後～グッズ販売】

開場後、ぞくぞくとリスナーの皆さんが来場。

今回はグッズ三種類（ラバーストラップ、ハンカチ、ステンレスボトル）を販売。そして提供のニシカワ食品株式会社から『ニシカワパン』のパンセット（限定50セット）も販売されることとなった。なんとハンカチとパンセットは開演前に完売に！

【開演前】

開演前にうのおがのお二人から、イベントに関する注意と今回のイベントをご支援していただいた会社をご紹介。各社の名前があがるたび、客席からは拍手があがった。

今回来場されたリスナーには提供会社からの『お土産』のプレゼントも。

【開演】

開演になり、番組パーソナリティの宇野ひろみと小川恵理子が客席から登場。

客席通路を通っての登場にリスナーは大喜び！うのおがのお二人はリスナーの皆さんとハイタッチをしつつ、舞台の方へ。

息切れをおさえつつも、まずは今日のOPトークから……となったところで、小川さんの目には涙が。

「ちょっとまだ早い！」とつっこむ宇野さんも、挨拶の途中で感極まりうっすら涙ぐみ、今日のこのファンミーティングにたくさんのリスナーが集まってくれたことへの感謝を伝えた。

そんな感動的なシーンもありつつ、さっそくタイトルコールへ。しかしここも、やはりうのおがのお二人、タイトルをちょっと噛むというおちょっこちょいなところを見せながらも、公式の掛け声「うおー！」でリスナーとのコールアンドレスポンスを交わした。

いい感じに一体感が出たところで、まずはリスナーにどこから来たか質問を投げかけた。

ほとんどは関西圏からの来場が多い中、このイベントのために東京の町田市のリスナーや、長野県のリスナーも！これには二人も「ええー！」と驚きの声があがった。

【歌披露～UFO～】

OPトークが終わり、うのおがのお二人は「ＵＦＯ」を披露。息があがりつつも全力のダンスと歌で場を盛り上げた。



【女の雑談コーナー】

番組ではおなじみの『女の雑談』のコーナーでは、今日ここに辿り着くまでに起こったハプニングについて二人は語った。

小川さんは電車でABC本社へと向かっていたところ、電車が異音により急停車。なかなか動かず、30分ほど停車していて遅刻せずにたどりつけるかやきもきしたことを話した。

宇野さんは昨日から夫のセコ松師匠（なんと今日のイベントにも観客として参加！）が、「うのおがイベントのチケットがない！」と家中を探し回るはめになったことを明かした。なんとか見つかったはいいものの、何か嫌な予感がする……と思った宇野さん。当日本番のリハでその嫌な予感は的中。舞台の後ろにある段差につまずき、ひっくりかえってしまったことを話した。

そんなこんなでハプニングを乗り越え、無事イベントを開催できてよかったと安堵の様子も。



【グッズ紹介コーナー】

グッズ紹介のコーナーでは、柴田アナの代演で塩田えみさんが登場！うのおがしお、の三人で和気あいあいとグッズ紹介をスタート！途中でグッズ小僧こと今回の立役者である上ノ薗Ｐも登場。

【リスナーネーム発表】

グッズ紹介のあとは、リスナーネーム発表へ！

『うのおが』のリスナーネームは『さかなちゃん』に決定。なぜ、さかなちゃんなのかについてうのおがの二人は、「うのおがのうおから魚、というのもあるし、酒の肴（さかな）という意味もあるんですよ」と説明。

さっそく、リスナーたちに「さかなちゃんー？」と呼びかけると「うおー（戸惑い）」のレスポンスが。宇野さんは「油断したらあきませんよ、すぐ呼びかけますからね」とさかなちゃん（リスナー）たちを指導した。

【ここだけの本音クラブ！うのおがならどうする？のコーナー】

『ここだけの本音クラブ！うのおがならどうする？』は、事前にリスナーから集めていたお二人ならどうしますか？という質問に「情」と「経験」だけで即答するコーナー。

様々な質問に会場にいた質問者のリスナーと直接やりとりしつつ回答していく様子はまさにリアルイベントならでは。

「毎年バレンタインに義理チョコをくれる会社のおばちゃんたちがいるんですが、お返しに悩んでいます」という質問には「毎年何をあげてるのか」と訊くと、「ミスタードーナッツのプリペイドカード」と答えると宇野さんは「そのまま、そのままでいいです！カードやったらかさばらんし、使いたいときに使えるのでいい」と絶賛。ちなみにいくらのカードなのかを訊くとなんと「3000円分」と返答。うのおがしおの三人はその金額に「ええー！私も（バレンタインのチョコ）渡すー！」と叫んだ。

【うのおが飲み会ムービー前編】

コーナーが終わり、一旦舞台袖に三人ははけ、イベント限定門外不出の『うのおが飲み会』のムービーが流れた。そこには酔っぱらった小川さんの姿が……。

ムービーのあと、恥ずかしそうに舞台へ出てきた小川さん。ムービーのトークをしつつ、次のコーナーへ。

【あのころ私は若かった！のコーナー】

『あのころ私は若かった！』のコーナーでは、うのおがそれぞれの若いときの写真をスクリーンに映して当時を振り返った。

まずは赤ちゃんのころの2人。

向かって左が小川さん、右が宇野さん。

もはやどっちがどっちかわからないほどそっくりな姿に、リスナーたちは大爆笑。

小川さんは「私は生まれたときは4200ｇで。しかもその病院の先生が引退する最後に取り上げてもらった子どもなんですよ」と話した。

宇野さんは「3900ｇで生まれ、ただお腹の中にずっといたことでなかなか生まれてこず生まれてからも母が療養のために当時なら一週間で返されるところを20日ほど入院していた」とそれぞれに大きい子どもだったことを話した。

向かって左が小川さん（黒の服）、右が宇野さん。

そのほか、小学校～大学、そして社会人になったときの写真と次々に紹介。どの写真も他では見られないうのおがの姿に会場は大盛り上がり。

【うのおが飲み会ムービー後編】

最後のコーナーが終わり、再び『うのおが飲み会ムービー（後編）』が流れ、よりべろべろになった小川さんの姿が……。

【おばちゃん人生～閉幕】

そして最後は、うのおがの二人で、ハナウタ人生の替え歌で『おばちゃん人生』を歌い、会場が一体感で包まれ無事閉幕となった。

涙あり、笑いあり、終始あたたかい空気に包まれた今回のファンミーティング。次回もぜひやりたいとうのおがのお二人は意気込みを語った。

イベントのアフタートークは19日（日）朝9時の『宇野さんと小川さん。』で聴くことができる。

【イベント概要】

イベント名： 第1回ファンミーティング！～宇野さんと小川さん。初の大集合！だっておばちゃんだもの～

出演者：宇野 ひろみ、小川 恵理子、塩田 えみ

【番組概要】

番組名：宇野さんと小川さん。

放送日時：毎週日曜朝9時～１０時

出演者：宇野 ひろみ、小川 恵理子

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz / AM 1008 kHz

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260419090000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260419090000)

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/