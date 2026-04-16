JFIT、フィットネスの動きを、もっと自由に。『JF-Neo』から新色2モデルが登場！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)のオリジナルブランド『JFIT』（ジェイフィット）は、エアロビクスやステップなど多様な動きに対応するフィットネスシューズ『JF-Neo』より、デザイン性と機能性を兼ね備えた新色2モデルを2026年4月中旬に発売しました。

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今回登場するのは、力強さと華やかさを両立した「ブラックベース × ホログラム」、そして女性ユーザーからの支持が高い「ホワイトベース × レオパード」の2タイプ。スタジオでの存在感を高めながら、快適なフィットネスライフをサポートします。

『JF-Neo』は、フィットネス特有の横移動やジャンプ動作に対応するため、捻じれを抑えるTPUプレートを搭載し、安定性を確保。さらに、踵部には衝撃吸収材とTPUパーツを組み合わせ、着地時の負担を軽減しながらスムーズな動きを促します。エアロビクス、ハイインパクト、ステップなど幅広いプログラムに対応し、快適なパフォーマンスをサポートします。

新色の追加により、ユーザーのスタイルや気分に合わせた選択肢が広がり、より自分らしいフィットネスライフを演出します。

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[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/574_1_29228bde91742efee0736f1120666351.jpg?v=202604160651 ]

『JFIT』（ジェイフィット）は、2024年、フィットネスシューズの⽼舗ブランドで培った技術と知識を受け継ぎ、新たなブランドとして始動しました。

フィットネス界を支えているインストラクターの意見を吸い上げ、日本全国のフィットネスファン（ユーザー）に、安全で高機能なシューズを供給して参ります。

【JFIT】の使命は、足元からフィットネスに革新をもたらすこと、何よりフィットネスを楽しむこと。

●JFIT公式ブランドサイト

https://www.jfit.jp/

●JFIT公式Instagramアカウント @jfit_jp

https://www.instagram.com/jfit_jp/

●JFIT公式Facebookアカウント ＠jfit.jp

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