【三浦工業株式会社】地域貢献の一環として高校生向け溶接技術指導を実施しました

三浦工業株式会社

株式会社三浦マニファクチャリング（所在地：愛媛県松山市、社長：土田穣）は、地域社会との連携および次世代人材育成への貢献を目的として、4月1日（水）に敷地内にある三浦溶接道場にて、愛媛県立吉田高等学校（所在地：愛媛県宇和島市）の生徒を対象とした溶接の技術指導を実施しました。

本取り組みは、地域の工業教育を支援する活動の一環として、高校生溶接技術競技会に出場される生徒の皆さんに、基本的な溶接技術や安全意識、競技会特有の注意点等を、実習を通じて学んでいただくことを目的として行ったものです。当日は、数々の大会で優秀な成績を収めている経験豊富な溶接士が講師となり、溶接部を詳細に観察することができる特殊なカメラも用いて、分かり易く指導しました。

生徒の皆さんは優勝を目指して真剣な表情で取り組み、溶接条件や途中で上手くいかない時のリカバリー方法など、時間の許す限り積極的に質問して、技量を向上させようとするひたむきな様子が印象的でした。

講師の指導のもと、実技に挑戦する高校生実演を交えながら溶接の基本を説明する様子

ミウラグループでは、地域に根ざした企業として、次世代を担う若い世代への技能の継承や産業理解の促進を重要な社会的役割の一つと考えています。今後も、学校や地域との連携を大切にしながら、持続可能な社会づくりに貢献する取り組みを継続してまいります。