『ツクールシリーズ　マジカルショット・ザ・アタックバンプ☆』Nintendo Switch(TM)/Steamにて4/16(木)発売

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）より、2026年4月16日(木)に、『ツクールシリーズ マジカルショット・ザ・アタックバンプ☆』をニンテンドーeショップとSteamにて発売させていただきましたこと、及び発売記念セールを開催することをお知らせいたします。

本タイトルは、株式会社Gotcha Gotcha Gamesで販売している『アクションゲームツクールMV』を使用して制作されました。

ケーキの材料集めに大☆冒☆険!?

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19242_1_4e686bef5df4b831a0c7323ea869a4d4.jpg?v=202604160651 ]

☆ストーリー

お腹を空かせた主人公ヴァニラ、ケーキを買いたかったがお金がなかった。

幼馴染のショコラにバカにされたが、自分でケーキを作る為に材料を集めに冒険へ！

☆特徴

画面内の敵を全滅させて５秒経過でステージクリア、とてもシンプルなゲーム性です。

プレイヤーの立ち回り次第で色んな攻略が可能に。

ボリュームたっぷりの全１００ステージ!!

ショットで敵を壁に押し込んじゃえ！かわいいイラストでストーリーが進むよ各ステージにあるアイテムをゲットし、自身を強化していこうステージ前にはヒントを教えてくれる、迷わず攻略していこう！

■『発売記念セール』も実施中！

発売を記念し、発売日4/16(木)より一週間、セール価格でご購入いただけます。この機会にぜひともお買い求めください。

■『アクションゲームツクールMV』とは？

Steam、DL Site、RPG MAKER Official Storeで販売中のMakerシリーズタイトルの1本です。

「プログラムがわからなくてもゲームを作りたい」「手軽にゲームを作ることはできないか」というユーザーの想いを実現するために生まれた、簡単にオリジナルゲームが制作できるソフトです。

ゲームを作るために必要なグラフィックや音楽データはあらかじめ用意されておりますので、アイデアさえあれば、どなたでも気軽にサイドビューやトップビューのアクションゲームはもちろん、使い方次第でパズルゲームやシューティングゲームなど様々なジャンルのゲームを作成することが可能です。

最大4人までのマルチプレイ（ローカル）や物理演算を使ったゲームが作成できるなど多くの機能を搭載しています。

■関連サイトURL、公式Xアカウント

●ツクール開発部公式Xアカウント： https://x.com/tkool_dev/

●アクションゲームツクールMV公式Xアカウント： https://x.com/PGMMV_jp

●RPG MAKER Official： https://rpgmakerofficial.com/

●『Makerシリーズ』公式サイト： https://rpgmakerofficial.com/act_game/