終末のワルキューレ×SOPHIA松岡充のコラボがついに実現！！

サミー株式会社

絶賛稼働中の「e 終末のワルキューレ」に搭載されている、「Power of Power」のMVがついに本日公開！

パチンコのために書き下ろしたテーマ曲となり、MVにもパチンコオリジナル映像を多数搭載されています。

終末のワルキューレの世界観に松岡充の圧倒的な存在感がリンクし、唯一無二のかっこよさを放つ完成度の高いMVとなっています。

さらに、本機には松岡充作詞・作曲による新曲「the GOD of DISTOPIA」も搭載！こちらも合わせて是非注目下さい。

MV：「Power of Power」の視聴はこちらから

https://youtu.be/FZzgOJhQV_w

「e 終末のワルキューレ」の情報はこちらから

https://www.sammy.co.jp/japanese/product/pachinko/e_shu_va/

「Power of Power」

作詞：モリモトコージ

作曲：KOJI oba

編集：KOJI oba

https://big-up.style/Dnm6efBsrd

「the GOD of DISTOPIA」

作詞：松岡充

作曲：松岡充

編集：松岡充

https://big-up.style/9c4Xsp9bRF

【プロフィール】

1995年ロックバンドSOPHIAのヴォーカリストとしてメジャーデビュー。

約200曲にも及ぶ全楽曲を作詞し、「街」をはじめ多くの代表曲を生み出す。

ドラマ・映画・ミュージカル・舞台の主演作を多くつとめ、俳優活動も幅広く行う。

出演代表作にはテレビドラマ『人にやさしく』(2002年)、『風のハルカ』(2005年)、

『山田太郎ものがたり』(2007年）、音楽劇『リンダリンダ』、グランドミュージカル『タイタニック』、舞台『キサラギ』、浪漫活劇『るろうに剣心』、オフブロードウェイミュージカル『Forever Plaid』など。

近年では、仮面ライダー作品にゲストライダーとして出演し話題となり、仮面ライダー史上最多の主題歌を担うアーティストでもある。

写真集出版・小説執筆・プロダクトデザイン・番組司会など、ヴォーカリストというカテゴライズを超え、 多彩な分野で活動するクリエーターアーティストである。