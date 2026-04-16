アニメ『えぶりでいホスト』コラボカフェを新宿で4月30日より開催！シャンパン風タワー体験もできるメニューが登場！

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、アニメ『えぶりでいホスト（通称：えぶホス）』のコラボカフェを東京・新宿にて2026年4月30日（木）から6月14日（日）まで、開催いたします。

キャラクターをモチーフにした限定メニューやオリジナルグッズに加え、シャンパン風タワー体験など、作品の世界観を体感できる特別なひとときを提供いたします。

※本イベントは、JIS NISHISHINJUKUの営業時間外に会場を貸切にて開催いたします。通常の営業（相席システム等）はございません。

また、本企画は、グループ会社であるジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社がこれまで培ってきたコラボカフェの知見を活かし、株式会社オリグレスとして新たに取り組むコラボカフェ企画です。

今後も当社グループは、各事業の強みを掛け合わせたエンターテインメント体験の創出を推進してまいります。

開催概要

イベント名：えぶりでいホスト～姫に捧げるHAPPEY ROSE PARTY～

開催期間：2026年4月30日（木）～6月14日（日）

場所：JIS NISHISHINJUKU（ジス ニシシンジュク）

東京都新宿区西新宿1丁目8－5 アルファ107ビル B1・B2

特設サイトURL：https://origress.com/fes/CollabCafe01

イベント公式X：https://x.com/happeyroseparty

営業時間：

・11:00～17:30（L.O. 17:00）

・定休日：火・水曜日

※GWの5月5日（火）・6日（水）は特別営業いたします。

※5月31日（日）～6月5日（金）は臨時休業となります。

※混雑時はご利用時間を90分制とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

メニュー

本コラボカフェでは、各キャラクターをテーマにしたドリンク、フード、デザートを提供いたします。さらに、作品の世界観を象徴する事前予約限定の特別メニューが登場します。

・ドリンク購入特典

対象ドリンクメニューを1品ご注文ごとに、「コースター（全8種）」をランダムで1枚差し上げます。

・フード購入特典

対象フード、デザートを1品ご注文ごとに、「ランチョンマット（全2種）」をランダムで1枚差し上げます。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※在庫が無くなり次第終了になります。

・事前予約限定の特別メニュー

Special★シャンパン風タワー：3,850円（税込）

タワーにドリンクを注ぐ体験を通じて、作品の世界観を体感いただけます。華やかな演出とともに、思わず写真に収めたくなる特別な時間を演出します。本メニューは【事前予約制】です。

※ノンアルコールドリンクでの提供となります。

予約フォーム：https://script.google.com/macros/s/AKfycbycs2x4GgPVrye6i1xgfOocXrIK_m2wy2Mo5fFSdJz-v1_LW0thF-thIxsKi_KthshCHg/exec



1回ご注文ごとに、下記特典をプレゼントいたします。

・特製ポストカード 1枚

・ドリンクメニュー注文特典コースター（全8種）をランダムで4枚

グッズ

本イベントでは、オリジナルコラボグッズも販売いたします。

トレーディング缶バッジの発売時期は5月下旬を予定しております。詳細は公式SNSにて随時ご案内いたします。

※特典は1会計ごとのお渡しとなります。お会計の合算はできませんのでご了承ください。

※不良品以外の返品・交換はお受けできません。

※飲食などのお会計は対象外です。

・コラボグッズ購入特典

コラボグッズのお会計2,000円（税込）ごとに、「チェキ風イラストカード（全5種）」をランダムで1枚差し上げます。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※在庫が無くなり次第終了になります。

アニメ『えぶりでいホスト』とは

TVアニメ『えぶりでいホスト』は、ごとうにもによる日常系ギャグ漫画(Web漫画)を原作としたテレビアニメ(全24話)。第1期の放送は終了しており、新シリーズの制作が決定しています。

『えぶりでいホスト』テレビ東京アニメ公式：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/everydayhost/

『えぶりでいホスト』アニメ公式X：https://x.com/ebuhosu_anime

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ebuhosu_anime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ebuhosu_anime

株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武優

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

資本金：10.87億円

社員数：85名 ※グループ全体

事業概要：「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/(https://origress.com/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス 広報部

TEL：050-1790-8535 MAIL：lejapass_pr@origress.com