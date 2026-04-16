ハロウィンの5/10東京ガーデンシアター公演の模様をWOWOWで独占生中継！合わせて同バンド初の日本武道館公演や関連ハードロック／ヘヴィメタルライブ10作品をお届け！

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ジャーマン・メタルの守護神、ハロウィンのデビュー40周年アニバーサリーツアーから、東京公演の模様を独占生中継！歴代最強メンバーによる白熱のステージは必見。

デビュー40周年を迎えた2025年、ハロウィンは歴代最強ともいえる現メンバーによる2作目のニューアルバム『GIANTS & MONSTERS』をリリースし、10月からは「HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR」の前半戦をヨーロッパ各地で展開。事前にメンバーが明かしていた通り、このツアーでは定番曲やニューアルバムからの新曲はもちろん、長年演奏していなかった楽曲も披露し、ファンを大いに盛り上げた。

そんなハロウィンが、4月からの北米ツアーを経て、いよいよ5月に待望の日本公演を行なう。その中から最終日となる東京ガーデンシアターでのライブをWOWOWが独占生中継！トリプル・ギター＆トリプル・ボーカルから繰り出される、鋭くラウドな疾走感と重厚な曲展開は圧巻！そして、日本へのトリビュートの想いを込めたという新曲「This Is Tokyo」で観客が大合唱する光景が目に浮かぶ。

さらに40周年を記念して、2023年に行なわれたバンド初の日本武道館公演の模様もアンコール放送＆配信。どちらもお見逃しなく！

【番組情報】

ハロウィン40周年記念特集

＜ラインナップ＞

ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-

5月7日（木）午後8:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

ドイツが世界に誇るメタルバンド、ハロウィン。カイ・ハンセンとマイケル・キスクが復帰した７人編成での来日公演より、バンド初となった日本武道館公演を放送・配信。

生中継！ハロウィン ライブ・イン・ジャパン 2026 -HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR-

5月10日（日）午後5:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

収録日：2026年5月10日

収録場所：東京 東京ガーデンシアター

【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/helloween/)

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