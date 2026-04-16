ハロウィンの5/10東京ガーデンシアター公演の模様をWOWOWで独占生中継！合わせて同バンド初の日本武道館公演や関連ハードロック／ヘヴィメタルライブ10作品をお届け！

写真拡大 (全3枚)

株式会社WOWOW

ジャーマン・メタルの守護神、ハロウィンのデビュー40周年アニバーサリーツアーから、東京公演の模様を独占生中継！歴代最強メンバーによる白熱のステージは必見。




　デビュー40周年を迎えた2025年、ハロウィンは歴代最強ともいえる現メンバーによる2作目のニューアルバム『GIANTS & MONSTERS』をリリースし、10月からは「HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR」の前半戦をヨーロッパ各地で展開。事前にメンバーが明かしていた通り、このツアーでは定番曲やニューアルバムからの新曲はもちろん、長年演奏していなかった楽曲も披露し、ファンを大いに盛り上げた。


　そんなハロウィンが、4月からの北米ツアーを経て、いよいよ5月に待望の日本公演を行なう。その中から最終日となる東京ガーデンシアターでのライブをWOWOWが独占生中継！トリプル・ギター＆トリプル・ボーカルから繰り出される、鋭くラウドな疾走感と重厚な曲展開は圧巻！そして、日本へのトリビュートの想いを込めたという新曲「This Is Tokyo」で観客が大合唱する光景が目に浮かぶ。


　さらに40周年を記念して、2023年に行なわれたバンド初の日本武道館公演の模様もアンコール放送＆配信。どちらもお見逃しなく！


【番組情報】


ハロウィン40周年記念特集



＜ラインナップ＞



ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-

5月7日（木）午後8:00～


WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信


※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり



ドイツが世界に誇るメタルバンド、ハロウィン。カイ・ハンセンとマイケル・キスクが復帰した７人編成での来日公演より、バンド初となった日本武道館公演を放送・配信。







生中継！ハロウィン ライブ・イン・ジャパン 2026　-HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR-

5月10日（日）午後5:00～


WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信


※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり



収録日：2026年5月10日


収録場所：東京　東京ガーデンシアター





【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/helloween/)




【関連特集】


配信限定！HR/HMライブ特集


5月1日（金）配信スタート




HR/HMライブ10作品をWOWOWオンデマンドで配信！


　Anthrax - Chile on Hell


　Black Sabbath - The End


　Children of Bodom - Download Festival 2016


　Europe - Live At Sweden Rock 30th Anniversary Show


　Iron Maiden - The Book of Souls Live Chapter


　Megadeth - A Night In Buenos Aires


　Metallica - Orion Festival Tour Through the Never


　Nightwish - From Wishes To Eternity Live


　Rainbow - Live in Munich 1977