ハロウィンの5/10東京ガーデンシアター公演の模様をWOWOWで独占生中継！合わせて同バンド初の日本武道館公演や関連ハードロック／ヘヴィメタルライブ10作品をお届け！
ジャーマン・メタルの守護神、ハロウィンのデビュー40周年アニバーサリーツアーから、東京公演の模様を独占生中継！歴代最強メンバーによる白熱のステージは必見。
デビュー40周年を迎えた2025年、ハロウィンは歴代最強ともいえる現メンバーによる2作目のニューアルバム『GIANTS & MONSTERS』をリリースし、10月からは「HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR」の前半戦をヨーロッパ各地で展開。事前にメンバーが明かしていた通り、このツアーでは定番曲やニューアルバムからの新曲はもちろん、長年演奏していなかった楽曲も披露し、ファンを大いに盛り上げた。
そんなハロウィンが、4月からの北米ツアーを経て、いよいよ5月に待望の日本公演を行なう。その中から最終日となる東京ガーデンシアターでのライブをWOWOWが独占生中継！トリプル・ギター＆トリプル・ボーカルから繰り出される、鋭くラウドな疾走感と重厚な曲展開は圧巻！そして、日本へのトリビュートの想いを込めたという新曲「This Is Tokyo」で観客が大合唱する光景が目に浮かぶ。
さらに40周年を記念して、2023年に行なわれたバンド初の日本武道館公演の模様もアンコール放送＆配信。どちらもお見逃しなく！
【番組情報】
ハロウィン40周年記念特集
＜ラインナップ＞
ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-
5月7日（木）午後8:00～
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり
ドイツが世界に誇るメタルバンド、ハロウィン。カイ・ハンセンとマイケル・キスクが復帰した７人編成での来日公演より、バンド初となった日本武道館公演を放送・配信。
生中継！ハロウィン ライブ・イン・ジャパン 2026 -HELLOWEEN 40 YEARS ANNIVERSARY TOUR-
5月10日（日）午後5:00～
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり
収録日：2026年5月10日
収録場所：東京 東京ガーデンシアター
【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/helloween/)
【関連特集】
配信限定！HR/HMライブ特集
5月1日（金）配信スタート
HR/HMライブ10作品をWOWOWオンデマンドで配信！
Anthrax - Chile on Hell
Black Sabbath - The End
Children of Bodom - Download Festival 2016
Europe - Live At Sweden Rock 30th Anniversary Show
Iron Maiden - The Book of Souls Live Chapter
Megadeth - A Night In Buenos Aires
Metallica - Orion Festival Tour Through the Never
Nightwish - From Wishes To Eternity Live
Rainbow - Live in Munich 1977