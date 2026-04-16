長谷川唯は“人の2倍の頭脳を持つ最強の軍師”！占い師の才能には「まじ？やろうかな」｜谷川萌々子は大谷翔平と同じ“二重運命線”！？「なでしこジャパン 手相占い診断」を公開！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が臨むアメリカ遠征での国際親善試合3連戦の無料生中継を記念し、特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」および「なでしこジャパン アメリカ遠征の裏側」を公開しております。本企画では、ピッチ上では見られない選手たちの知られざる素顔や恋愛観が明らかになり、視聴者からも大きな反響が寄せられています。

■第1弾：先輩後輩ストライカーコンビ！田中美南＆植木理子の意外な素顔

手相占い診断第1弾には、田中美南選手と植木理子選手が登場。田中選手は超人クラスの体力を持つという「三重生命線」に対して、植木選手から「めっちゃサッカー選手に良さそうっすね」という言葉が投げかけられると、満足げな表情を見せます。しかし恋愛面では、「ちょっとやばい、恥ずかしいんですけど」と前置きをした上で、「面食い」「甘え下手だけど、話すとピュア」という診断結果を自ら赤裸々に告白しました。一方、植木選手は、精神的に幼いと言われる「よちよち幼児線」に「あんま嬉しくない」と苦笑しつつも、「遠征から帰った後、荷解きが一生できない」というズボラな一面を告白。「褒められて伸びるタイプ」という結果にも「めっちゃわかる！」と激しく同意し、等身大の素顔を見せました。

コメント欄では、「可愛い一面が知れてより好きになった」「アジアカップ得点王。アメリカ戦もゴールに期待。」といった声があがっています。

▼視聴URL

ABEMA：https://abema.tv/video/episode/416-1_s20_p322

YouTube：https://youtu.be/rmiqYU7XaV4?si=TE4CuWSs30ICSw9T

■第2弾：長谷川唯は“占い師の才能あり”！？谷川萌々子は大谷翔平と同じ手相？

第2弾では、長谷川唯選手と谷川萌々子選手が登場。長谷川選手は、「人の2倍の頭脳を持つ最強の軍師タイプ」という結果に「やばくない？」と驚きの表情。さらに「占い師になる才能がある」と絶賛されると「まじ？やろうかな」とノリノリな姿勢を見せました。一方、カウンセラーに向いているという診断は「絶対向いてない」とキッパリ否定。気になる恋愛面では「ダメ男に要注意」という結果に谷川選手が思わず爆笑し、「めっちゃ笑うじゃん！」とツッコミをいれました。谷川選手は、大谷翔平選手と同じ「二重運命線」を持つと明かされ、長谷川選手から「いいなー唯もこの線欲しい」と羨ましがられる一幕も。金銭面での「ケチ」な一面には「使う時は使うんですけど…」と弁明し、恋愛の「第一印象で決めがち」という結果には「決めちゃうかも」と素直に認める可愛らしい反応を見せました。

コメント欄では、「需要を分かっておらっしゃる」「和やかで楽しかったw」「こんなん見たいんよ」と大いに沸いています。

▼視聴URL

ABEMA：https://abema.tv/video/episode/416-1_s20_p323

YouTube：https://youtu.be/W4ySYJZ6NZo?si=Z6XEyanODiPzym9_

■第3弾：若き“じゃじゃ馬”コンビ！？浜野まいか＆古賀塔子の診断結果に驚愕

第3弾には、同世代コンビの浜野まいか選手と古賀塔子選手が登場。古賀選手がM-1優勝前のサンドウィッチマンと同じ「ソロモンの環」という手相を持つと聞くと、浜野選手は「じゃあそっちの線でもプロを目指せるということでお願いしたいです」とお茶目に反応。さらに古賀選手が「変人タイプ」と言われると「自分は普通やと思ってるけど……けどみんなそうか」と頷き合い仲の良さを見せました。浜野選手は、日本人に4%しかいない珍しい「じゃじゃ馬線」が古賀選手にもあると分かり、「塔子もじゃじゃ馬じゃない？」とツッコミ。さらに「霊感」がある可能性を指摘されると、オーストラリアのホテルで「部屋が嫌な感じがしてすぐ変えてもらった」と驚きの実体験を告白しました。

視聴者からは、「このふたり、実にいい！」「時より出る関西弁がより好感度」「いずれ自分たちの世代中心になる時期がくる」と期待のコメントが寄せられています。

▼視聴URL

ABEMA：https://abema.tv/video/episode/416-1_s20_p324

YouTube：https://youtu.be/Q6IJelYK09Y?si=WUOrpP0y4zBEG0hL

■ランチタイムに密着！「無言ボケが可愛すぎるｗｗ」と話題のアメリカ遠征裏側映像

ABEMAサッカー公式YouTubeチャンネルでは、激闘を前にした選手たちのリラックスした表情を収めた「アメリカ遠征の裏側-Part1-」も公開中です。選手たちのランチの様子などが収録されており、カメラに敢えて笑顔で喋らない長谷川唯選手の姿など、ピッチ上では見られないプライベートな一面を楽しむことができます。

コメント欄でも「長谷川唯の無言ボケが可愛すぎるｗｗ」「ニコニコ唯様、カメラに一言もしゃべらない」「なんか修学旅行みたいで楽しそう」「この女子高と変わらんような雰囲気が良いよなぁ～」と、素顔の選手たちに癒される視聴者が続出しています。

▼視聴URL

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=itbLSDvRF10

なでしこジャパンは、完全アウェイで“宿敵”アメリカ女子代表と激闘を繰り広げています。第1戦は1-2で惜敗したものの、第2戦は見事1-0で勝利を収め、対戦成績を五分に戻しました。両チームの意地がぶつかり合う運命の第3戦は、4月18日（土）に「ABEMA」にて無料生中継いたします。

アメリカを打ち破るべくピッチで躍動するなでしこジャパンの姿を、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

■放送概要

『なでしこジャパンvsアメリカ女子代表 第三戦』

放送日時：2026年4月18日（水）9:30～（10:07 KICK OFF）

放送URL：https://abema.tv/live-event/0f59ecc9-f088-4b7a-a430-fd489b810e0a

解説：鮫島彩

実況：小松正英

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

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