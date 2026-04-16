2026年6月上演『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』キャラクタービジュアルが解禁！
2021年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』、そして2024年に中国・上海のZero Generation Productionによって制作・上演された舞台「時光代理人-法则游戏」の日本リメイク版『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』が、2026年6月18日よりIMM THEATERにて上演いたします。
本日はメインキャストのキャラクタービジュアルを公開するとともに、劇中の演出や世界観を芝居やダンスで支える役割を果たすEmotion crew（エモーションクルー）も解禁いたしました。
キャラクタービジュアル公開
トキ／程小時（チョン・シャオシー）役：武子直輝
ヒカル／陸光（ルー・グアン）役：佐奈宏紀
リン／喬苓（チャオ・リン）役：小泉萌香
エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役：石井陽菜
劉旻（リウ・ミン）役：上山航平
徐姗姗（シュー・シャンシャン）役：陽高真白
董易（ドン・イー）役：影山達也
朱叶（ズゥー・イエ）役/劉晶(リウ・ジン)役：早乙女じょうじ（兼役）
肖力（シャオ・リー）役：倉貫匡弘
陳彬（チェン・ビン）役：飯田寅義
Emotion crew（エモーションクルー）
・西田政希
・西野純一郎
・根岸みゆ
・長谷川航也
・稗田英里奈
・東出宜子
・藤白えんり
・溝口雄大
公演情報
＜公演タイトル＞「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL
＜公演日＞2026年6月18日(木)～28日(日) 全14公演
＜会場＞IMM THEATER（〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目3-53）
＜チケット価格＞
S席（前方5列) 13,500円（税込）
A席 12,000円（税込）
※未就学児はご入場できません。
※開演後は本来のお席にご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※公演中止の場合を除き、原則としてチケットの変更・払い戻しはいたしません。
※営利を目的とした入場券の転売は、いかなる場合にも固くお断りいたします。
※申込状況により、一般発売まで抽選の受付がない公演、または、受付がない席種があることもございます。予めご了承ください。
＜チケット販売スケジュール＞
プレイガイド最速先行（抽選）
申込URL：https://l-tike.com/link-click/
申込期間：2026年4月13日(月)12:00～4月22日(水)23:59
抽選結果発表：2026年4月25日(土)18:00
プレイガイド一次先行（抽選）
ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/
イープラス：https://eplus.jp/link-click/
申込期間：2026年4月23日(木)12:00～4月29日(水祝)23:59
抽選結果発表：2026年5月2日(土)18:00
プレイガイド二次先行（抽選）
ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/
イープラス：https://eplus.jp/link-click/
申込期間：2026年4月30日(木)12:00～5月10日(日)23:59
※クレジットカード決済限定
抽選結果発表：2026年5月13日(水)18:00
一般発売
ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/
イープラス：https://eplus.jp/link-click/
2026年5月16日(土)10:00～
＜出演＞
トキ／程小時（チョン・シャオシー）役：武子直輝
ヒカル／陸光（ルー・グアン）役：佐奈宏紀
リン／喬苓（チャオ・リン）役：小泉萌香
エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役：石井陽菜
劉旻（リウ・ミン）役：上山航平
徐姗姗（シュー・シャンシャン）役：陽高真白
董易（ドン・イー）役：影山達也
朱叶（ズゥー・イエ）役/劉晶(リウ・ジン)役：早乙女じょうじ（兼役）
肖力（シャオ・リー）役：倉貫匡弘
陳彬（チェン・ビン）役：飯田寅義
エマの父親役：加藤大騎
エマの母親役：浅見静江
Emotion crew（エモーションクルー）
・西田政希
・西野純一郎
・根岸みゆ
・長谷川航也
・稗田英里奈
・東出宜子
・藤白えんり
・溝口雄大
＜スタッフ＞
原作：bilibili動画配信 オリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』
版権許諾：Zero Generation Production、bilibili
作曲：李嘉笛（FeiJi）
脚本・演出：鄭光誠
振付：BUNTA
2024年公演 演出：刘艾
2024年公演 脚本：吕侑阳
音楽制作：SONGWAVERecord
美術：濱田真輝
舞台監督：田中聡
照明：斉藤喜和 （Dort）
音響：田中慎也
映像：曾根久光・御調晃司
衣装：三田村帆乃香（藤衣裳）
ヘアメイク：水崎優里（MIG）
演出助手： 藤田瀬奈
アクション：阿佐美貴士
歌唱指導：澤田真里愛
宣伝美術：新屋敷 翠
宣伝写真：青木早霞（PRORESS-M）
票券：サンライズプロモーション
ロビー運営：サンライズプロモーション
制作：野田麻衣（MIMOZA）
制作プロデューサー：吉成将（Laid back）
プロデューサー：總崎智章（ムービック）・矢田詩織（サンライズプロモーション）
オリジナル制作：Zero Generation Production
監修：Zero Generation Production、bilibili
舞台監修：金欢欢
ライセンスビジネス：申培娜、张迪
原作監修：金程、郭欣怡、申雨晨、何莺、杭晓瑜
主催：舞台「時光代理人-法则游戏」製作委員会
＜お問合せ＞
サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）
公式HP https://stage-link-click.com
公式X https://x.com/stagelinkclick (@stagelinkclick)
(C)bilibili/BeDream (C)LINK CLICK-GAME OF RULES THE MUSICAL PROJECT