2026年6月上演『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』キャラクタービジュアルが解禁！

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株式会社アニメイトホールディングス


2021年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』、そして2024年に中国・上海のZero Generation Productionによって制作・上演された舞台「時光代理人-法则游戏」の日本リメイク版『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』が、2026年6月18日よりIMM THEATERにて上演いたします。


本日はメインキャストのキャラクタービジュアルを公開するとともに、劇中の演出や世界観を芝居やダンスで支える役割を果たすEmotion crew（エモーションクルー）も解禁いたしました。



キャラクタービジュアル公開




トキ／程小時（チョン・シャオシー）役：武子直輝



ヒカル／陸光（ルー・グアン）役：佐奈宏紀



リン／喬苓（チャオ・リン）役：小泉萌香



エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役：石井陽菜



劉旻（リウ・ミン）役：上山航平



徐姗姗（シュー・シャンシャン）役：陽高真白



董易（ドン・イー）役：影山達也



朱叶（ズゥー・イエ）役/劉晶(リウ・ジン)役：早乙女じょうじ（兼役）



肖力（シャオ・リー）役：倉貫匡弘



陳彬（チェン・ビン）役：飯田寅義



Emotion crew（エモーションクルー）

・西田政希


・西野純一郎


・根岸みゆ


・長谷川航也


・稗田英里奈


・東出宜子


・藤白えんり


・溝口雄大



公演情報

＜公演タイトル＞「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL


＜公演日＞2026年6月18日(木)～28日(日)　全14公演




＜会場＞IMM THEATER（〒112-0004　東京都文京区後楽1丁目3-53）


＜チケット価格＞


S席（前方5列)　 13,500円（税込）


A席 12,000円（税込）


※未就学児はご入場できません。


※開演後は本来のお席にご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。


※公演中止の場合を除き、原則としてチケットの変更・払い戻しはいたしません。


※営利を目的とした入場券の転売は、いかなる場合にも固くお断りいたします。


※申込状況により、一般発売まで抽選の受付がない公演、または、受付がない席種があることもございます。予めご了承ください。



＜チケット販売スケジュール＞


プレイガイド最速先行（抽選）


申込URL：https://l-tike.com/link-click/


申込期間：2026年4月13日(月)12:00～4月22日(水)23:59


抽選結果発表：2026年4月25日(土)18:00



プレイガイド一次先行（抽選）


ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/


ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/


イープラス：https://eplus.jp/link-click/


申込期間：2026年4月23日(木)12:00～4月29日(水祝)23:59


抽選結果発表：2026年5月2日(土)18:00



プレイガイド二次先行（抽選）


ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/


ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/


イープラス：https://eplus.jp/link-click/


申込期間：2026年4月30日(木)12:00～5月10日(日)23:59


※クレジットカード決済限定


抽選結果発表：2026年5月13日(水)18:00



一般発売


ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/


ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/


イープラス：https://eplus.jp/link-click/


2026年5月16日(土)10:00～



＜出演＞


トキ／程小時（チョン・シャオシー）役：武子直輝


ヒカル／陸光（ルー・グアン）役：佐奈宏紀


リン／喬苓（チャオ・リン）役：小泉萌香



エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役：石井陽菜


劉旻（リウ・ミン）役：上山航平


徐姗姗（シュー・シャンシャン）役：陽高真白


董易（ドン・イー）役：影山達也


朱叶（ズゥー・イエ）役/劉晶(リウ・ジン)役：早乙女じょうじ（兼役）


肖力（シャオ・リー）役：倉貫匡弘


陳彬（チェン・ビン）役：飯田寅義


エマの父親役：加藤大騎


エマの母親役：浅見静江　　　



Emotion crew（エモーションクルー）


・西田政希


・西野純一郎


・根岸みゆ


・長谷川航也


・稗田英里奈


・東出宜子


・藤白えんり


・溝口雄大



＜スタッフ＞


原作：bilibili動画配信　オリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』


版権許諾：Zero Generation Production、bilibili



作曲：李嘉笛（FeiJi）


脚本・演出：鄭光誠


振付：BUNTA


2024年公演　演出：刘艾


2024年公演　脚本：吕侑阳


音楽制作：SONGWAVERecord


美術：濱田真輝


舞台監督：田中聡


照明：斉藤喜和 （Dort）


音響：田中慎也


映像：曾根久光・御調晃司


衣装：三田村帆乃香（藤衣裳）


ヘアメイク：水崎優里（MIG）


演出助手： 藤田瀬奈


アクション：阿佐美貴士


歌唱指導：澤田真里愛


宣伝美術：新屋敷 翠


宣伝写真：青木早霞（PRORESS-M）


票券：サンライズプロモーション


ロビー運営：サンライズプロモーション


制作：野田麻衣（MIMOZA）


制作プロデューサー：吉成将（Laid back）


プロデューサー：總崎智章（ムービック）・矢田詩織（サンライズプロモーション）



オリジナル制作：Zero Generation Production


監修：Zero Generation Production、bilibili


舞台監修：金欢欢


ライセンスビジネス：申培娜、张迪


原作監修：金程、郭欣怡、申雨晨、何莺、杭晓瑜



主催：舞台「時光代理人-法则游戏」製作委員会



＜お問合せ＞


　サンライズプロモーション　0570-00-3337（平日12:00～15:00）



公式HP　https://stage-link-click.com


公式X　https://x.com/stagelinkclick　(@stagelinkclick)



(C)bilibili/BeDream (C)LINK CLICK-GAME OF RULES THE MUSICAL PROJECT