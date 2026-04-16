『POP UP PARADE キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク ラビットホールVer. L size』完成品フィギュアが登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク ラビットホールVer. L size 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：

●POP UP PARADE キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク ラビットホールVer. L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200916&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■POP UP PARADE キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク ラビットホールVer. L size 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約240mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：ラーメン

彩色：和也工房

「POP UP PARADE」の「Lサイズ」は、フィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズです。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●POP UP PARADE キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク ラビットホールVer. L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200916&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『VOCALOID』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=276&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

Art by おむたつ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Music by DECO*27 (C) OTOIRO

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)