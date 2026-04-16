【紀ノ国屋】等々力店開店50周年 記念フェア開催！至極の松坂牛ステーキ、バッグ付きセットなど充実の品揃え

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋 等々力店は、1976年の開店以来、多くのお客さまに支えられ、このたび50周年を迎えます。長年のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、期間限定の記念フェアを開催いたします。

期間中は、素材の旨みを堪能できる松坂牛のステーキをはじめ、バッグ付きの限定セットや、日々の食卓を彩るこだわりの逸品など、多彩な商品を取り揃えます。ご自宅用はもちろん、特別な日の一品や贈り物にもおすすめです。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。ぜひこの機会に、等々力店でのお買い物をお楽しみください.

※オススメ商品をいくつかご紹介します。

至極の松坂牛ステーキ祭

開店50周年記念！ 高品質な松坂牛を日替わりでご用意いたします。

日本３大和牛のひとつ。甘くコクのある上質な味わい、食感はまさに「肉の芸術」。

各日数量限定

本体価格\5,000（税込\5,400）

紀ノ国屋のバッグ付きセット！

【紀ノ国屋】 ミニ保冷バッグつきゼリーセット

涼やかなゼリーの詰め合わせに、持ち運びに便利なミニ保冷バッグをセットしました。

甘夏とニューピオーネは、果実の味わいをしっかり楽しめる食べ応えのあるサイズ。シャインマスカットやマスクメロンなど、多彩なフルーツゼリーも揃えました。



甘夏ゼリー(245ｇ) / ニューピオーネゼリー (245ｇ) /フルーツゼリー(山梨県産シャインマスカット・静岡県産マスクメロン・国産もも・国産ブルーベリー各170g)/セット用保冷バッグ(約縦17×横17×マチ9cm)

（1セット）本体価格\2,300（税込 \2,484）

【紀ノ国屋】等々力限定人気のパンセット

紀ノ国屋で人気のパンを詰め合わせた、等々力店限定の特別なセットです。

オレンジロールやクリームパン、チーズパンなど、さまざまな味わいを楽しめる充実の内容。

コットントートバッグ付きで、毎日の食卓やちょっとした贈りものにもぴったりです。

オレンジロール (４個)/ポンデケージョ風チーズパン (6個)/イギリスパン (３枚)/紀ノ国屋のクリームパン(１個)/ツイストドーナツ(２個)/セット用コットントートバッグ(約縦32×横26×マチ8cm)

（1セット）本体価格\1,580（税込 \1,706）

こだわりの逸品

＊イメージ

数量限定

【ラ・ヴァチュール】

タルトタタン [冷凍]

世代を超えて受け継がれている京都の名店「ラ・ヴァチュール」。りんご、バター、砂糖だけを使用したタルトタタンは本場フランスの味わい。りんごの豊かな風味、バターのほのかな苦味が特長です。

ホール（1個）

本体価格\6,390（税込 \6,901）

カット（2ピース）

本体価格\1,945（税込 \2,100）

4/24（金）・25(土)限定 各日11時より

【フレッシュチーズスタジオ】

できたてブッラータチーズ

濃厚なミルク風味のストラチャテッラをモッツァレラ生地で包んだ個性派チーズです。

（100ｇ）本体価格\1,389（税込 \1,500）

＊イメージ

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【はれま】

ちりめん山椒

厳選したちりめんじゃこをたっぷりの実山椒とともに炊き上げました。じゃこの旨みと山椒の爽やかな辛みの味わいをご堪能ください。

（48ｇ）本体価格\1,000（税込 \1,080）

【加島屋】

脂ののったキングサーモンを使った加島屋の看板「さけ茶漬」など、素材本来の自然な旨みを感じられます。

いくら醬油漬 袋

（70ｇ）本体価格\3,000（税込 \3,240）

いかの赤作り 袋

（100ｇ）本体価格\600（税込 \648）

さけ茶漬 袋

（90ｇ）本体価格\1,350（税込 \1,458）

＊イメージあああ

いいい

＊イメージ

4/20（月）～26(日)限定

【太平閣】

豚まん

本場中国から受け継いだ伝統の技術と味。ずっしり入ったあんで食べごたえ抜群です。

（4個入）本体価格\1,280（税込 \1,382）

紀ノ国屋 等々力店開店50周年記念フェア

開催期間：2026年４月20日（月）～26日（日）

開催店舗：等々力店

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

■紀ノ国屋ホームページ

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