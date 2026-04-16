「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」東京会期延長＆愛知開催決定！グッズ第二弾も公開！

株式会社スクウェア・エニックス

2026年5月より開催の「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」が大反響にお応えして、東京会場の会期延長が決定！

さらに愛知でのミニミュージアムの開催が決定いたしました！

「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」メインビジュアル

あわせて、ミュージアム開催を記念した新作グッズ第二弾が本日公開されました！

【妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム 販売グッズ】

●「妖怪学校の先生はじめました！ 怪奇奇譚見聞録」

ミュージアムの開催に際して制作された、全48ページの特別冊子。田中まい先生描き下ろし漫画も掲載！『妖はじ』の軌跡が詰まったメモリアルな一冊です！

●田中まい直筆サイン入り複製原画（Flower）

●田中まい直筆サイン入り複製原画（大集合）

●トレーディング缶バッジ（Flower）

●トレーディングスクエア缶バッジ（ミニキャラ）

●ビッグアクリルスタンド（Flower）

安倍晴明・佐野命・入道連助・神酒凜太郎・秦中飯綱・学園長・烏丸蘭丸・たかはし明

※愛知会場ではグッズ「田中まい直筆サイン入り複製原画」の販売はございません。

【妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム 開催概要】

◇会期・会場◇

■東京会場

開催期間：2026年5月22日（金）～6月7日（日）

開催場所：有楽町マルイ

東京会場では、5月22日（金）・23日(土)・24日（日）の一部時間帯を対象に

LINEアプリを利用した、入場整理券の事前抽選を実施いたします。

詳細情報は有楽町マルイHPをご確認ください。

有楽町マルイHP(https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=141977&article_type=sto&hashtag=animeent)

■兵庫会場

開催期間：2026年6月19日（金）～7月5日（日）

開催場所：神戸マルイ

■福岡会場

開催期間：2026年7月31日（金）～8月9日（日）

開催場所：博多マルイ

■愛知会場（ミニミュージアム）

開催期間：2026年8月22日（土）～8月30日（日）

開催場所：名古屋セントラルパーク

※ミニミュージアムは他会場よりも展示が少ない催事です。

※愛知会場ではグッズ「田中まい直筆サイン入り複製原画」の販売はございません。

◇入場方法◇

『入場無料』

※ただし、ご入場に際して、事前のWEB抽選やWEB予約・整理券などによる入場制限をさせていただく場合がございます。 ご来場前に必ず公式HPをご確認ください。

※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。

※会場により、販売商品のラインナップや展示内容が変更になる場合がございます。

公式HP ：https://sqex.to/YOHAJI_M(https://sqex.to/YOHAJI_M)

公式X ：@SQEX_ComicGoods

◇作品情報◇妖怪学校の先生はじめました！

田中まい

「妖怪学校の先生はじめました！」は月刊「Ｇファンタジー」にて連載中。 コミックス最新20巻発売中。

■作品紹介ページ

https://magazine.jp.square-enix.com/gfantasy/story/youkaigakkou/

■作品公式X

https://x.com/yohaji_official