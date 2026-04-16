株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のスライド生成機能に小売業向けサンプルスライドを追加。商品カタログや販促企画書から紹介スライドや動画を自動生成し、販促資料の整備を支援

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役社長 奥野 将太）は、この度、スライド生成機能に小売業向けのサンプルスライドを新たに追加しました。商品カタログPDFや販促企画書、ブランドガイドラインなどの既存資料を投入するだけで、要点が整理されたスライドを自動生成し、そのままナレーション付き動画として出力することが可能です。商品紹介、ウェビナー、社内営業研修、全店統一提案、棚割り指示の5つの活用シーンに対応したサンプルスライドをテンプレートとして用意しており、商品の入れ替わりが激しく人員も限られる小売業の現場において、販促資料・研修コンテンツの作成から全店舗への統一展開までにかかる負担の軽減に貢献します。

■商品の入れ替わりと人手不足が重なる小売業の資料作成負担

小売業・卸売業では、新商品の入荷や季節フェア、棚割り変更、販促キャンペーンなど、商品の動きに連動して資料を作成・更新する場面が高頻度で発生します。商品紹介スライドやウェビナー資料、全店舗向けの棚割り指示書、営業チーム向けの商材説明資料など対象も用途も多岐にわたりますが、こうした販促・営業支援の資料作成を担う人員は限られており、商品の入れ替わりに制作が追いつかない現場が増えています。

この負担の背景には、まず商品入れ替えの頻度の高さがあります。コンビニエンスストアでは1店舗あたり常時約3,000点の商品を扱い、毎週およそ100点の新商品が投入され、年間で店舗内の7割以上の商品が入れ替わるとされています（※1）。スーパーやドラッグストアなど他の小売業態でも、季節商品の入れ替えや販促フェアのたびに紹介資料・棚割り指示書の更新が求められます。営業現場の業務実態調査（2021年、営業・営業企画職400名対象）では、最も時間がかかる業務として「資料作成」が30.5%で最多となり、1人あたり年間619時間、人件費換算で約167万円が資料作成に費やされていると報告されています（※2）。商品の動きに合わせて次々と発生する資料作成ニーズに対し、販促担当が少人数で対応している現場では、全商材分の資料整備や統一デザインでの全店展開が追いつかないケースが常態化しやすい状況です。

こうした資料作成の負担を支える現場の人員リソースも、年々厳しさを増しています。JILPT（労働政策研究・研修機構）が小売・サービス事業所を対象に実施した調査（2024年2月、有効回収2,652件）では、正社員が「不足」と回答した事業所が57.7%、パート・アルバイトが「不足」と回答した事業所が56.3%に達し、正社員の不足のうち69.3%は「当面解消しない」不足とされています（※3）。さらに厚生労働省「令和6年雇用動向調査」では、卸売業・小売業の年間離職者数は約142.7万人と全産業で最多となり、入職者数（約138.4万人）を上回って離職超過の状態にあります（※4）。人員の確保自体が難しいなか、本部が作成した販促資料や棚割り指示書を全店舗に統一フォーマットで展開する作業や、営業チーム向けに全商材の説明資料を整備する作業は、限られた担当者にとって大きな負担となっています。

NoLangではこうした小売業の現場ニーズに対応するため、スライド生成機能に小売業向けのサンプルスライドを新たに追加しました。商品の入れ替わりが激しく人員も限られる現場において、既存の商品カタログや販促資料をもとにスライドと動画を効率的に作成できる環境を提供します。

※1 東洋経済オンライン「1年で7割が入れ替わる『コンビニ』ヒット商品の裏」(https://toyokeizai.net/articles/-/724469)

※2 スマートスライド「営業現場における業務実態調査2021」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000052185.html)（営業・営業企画職400名対象、2021年10月実施）

※3 JILPT 調査シリーズNo.248「人手不足とその対応に係る調査（事業所調査）―小売・サービス事業所を対象として―」(https://www.jil.go.jp/institute/research/2024/248.html)（2024年2月実施、有効回収2,652件）

※4 厚生労働省「令和6年雇用動向調査結果の概況」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/25-2/index.html)（2024年）

■既存の販促資料からスライドと動画を一気通貫で生成。小売業向けに追加

NoLangのスライド生成機能は、テキストやPDFなどの素材をもとに、図表・グラフ・見出し付きのスライドを自動生成し、さらにそのままナレーション付き動画として出力できる機能です。スライドの作成から動画化までを一つのサービス上で完結できる点が特長であり、従来であれば資料作成ツールと動画制作ツールを別々に用意し、それぞれの操作を習得する必要があった工程をまとめて行うことができます。商品カタログPDF、販促企画書、ブランドガイドライン、棚割りデータなど、小売業の現場に蓄積された既存資料をそのまま素材として投入できるため、手元の資料を活かしながら販促資料・研修コンテンツ・店舗向け指示書へと展開していくことが可能です。

今回、このスライド生成機能に小売業に特化したサンプルスライドを新たに追加しました。サンプルスライドをテンプレートとして選択することで、用途に合ったデザイン・構成のスライドをすぐに作成開始できます。たとえば、新商品入荷時の商品紹介スライドを作成したい場合、該当するサンプルスライドを選び、商品カタログPDFをアップロードするだけで、要点が整理されたスライドが自動生成され、そのまま顧客向け紹介資料や社内共有用の説明動画として活用することができます。

商品紹介、ウェビナー、社内営業研修、棚割り指示、全店舗への統一提案資料展開など、小売業のさまざまなシーンでの活用を想定したサンプルスライドを用意しており、専門的なデザインスキルがなくても、高品質な販促資料・研修コンテンツを制作することが可能です。

■商品紹介からウェビナー・全店展開まで。小売業向け5つの活用例

今回追加した小売業向けサンプルスライドの中から、代表的な5つの活用例を紹介します。いずれも、小売業・卸売業の現場で頻繁に発生する販促資料作成・営業研修・店舗展開のニーズに対応しています。

1つ目は「商品紹介スライド」です。仕入先・顧客を対象に、商品カタログから要点を抽出した紹介スライドを生成できるサンプルです。新商品入荷や季節フェアのたびに紹介資料を作りたいものの、商品カタログから要点を抜き出してスライドに再構成する作業に手間がかかるという声は少なくありません。商品カタログPDFやメーカー提供資料を素材として投入するだけで紹介スライドを短時間で作成でき、商品の入れ替わりが激しい小売現場でもタイムリーな資料展開を実現できます。

2つ目は「毎週のウェビナースライド」です。顧客・見込み顧客を対象に、15分のウェビナー用スライドを生成できるサンプルです。毎週のウェビナーを継続的に実施したいものの、担当者が輪番でスライドを作成するとデザインや構成にばらつきが生じやすく、統一感のある資料を維持するのが難しいという課題があります。商品マスターPDFや販促企画書を素材として投入することで、担当者が替わっても品質の揃ったウェビナースライドを継続的に作成でき、安定した品質でのウェビナー運営につながります。

3つ目は「ソリューション紹介スライド（社内向け）」です。社内の営業チームを対象に、取扱商材の概要を図表・イラスト付きで説明するスライドを生成できるサンプルです。全商材の紹介資料を整備して営業チームの商品理解を深めたいと考えていても、販促担当が少人数では全商材分の資料作成が追いつかないのが実情です。マニュアルやデータシートPDFを素材として投入するだけで営業チーム向けの商材説明スライドを効率的に作成でき、チーム全体の商品知識の底上げと提案品質の均一化に貢献します。

4つ目は「全店の棚割り指示スライド」です。各店舗の売り場担当を対象に、棚割り配置・陳列ルールをビジュアルで指示するスライドを生成できるサンプルです。季節商品の入れ替えや棚割り変更のたびに全店舗へ指示を出す必要があるものの、1つの棚割り方針を店舗ごとの売り場に合わせて展開するには手間がかかります。MD（マーチャンダイジング）レポートや棚割りデータを素材として投入するだけで全店向けの棚割り指示スライドを効率的に作成でき、棚割り変更のたびに発生する全店舗への指示出し作業の負担を軽減し、売り場の統一性を高めることができます。

■セクション4：今後の展望

今回追加した小売業向けサンプルスライドは、小売業・卸売業の現場へのヒアリングをもとに選定した、代表的な活用シーンに対応したものです。今後も現場の声を反映し、業態別・業務別のサンプルスライドを順次拡充していく予定です。

NoLangは引き続き、小売業の販促資料作成・営業研修・全店舗展開にかかる負担の軽減に貢献するための機能強化を進めてまいります。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は80社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

■資料請求・お問い合わせ

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「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/125_1_3c7caff107abbdae9ede426e76352f5d.jpg?v=202604170351 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp