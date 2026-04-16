これはチーズか？キャラメルか？ホエイから生まれた奇跡のチーズ”ブラウンチーズ”のお菓子「ブラウンチーズブラザーズ」生まれ変わって、新章始まる！

株式会社GOODNEWS

ブラウンチーズブラザーズ

“食”をテーマに、社会課題をデザインによって解決することを目的とたまちづくりや仕組みづくり、そして副産物の利活用をコンセプトにしたスイーツブランドなどの商品開発を手掛ける株式会社GOOD NEWS（所在地：栃木県那須町）は、ホエイ（乳清）から生まれるブラウンチーズを使用したスイーツブランド「ブラウンチーズブラザーズ」を、4月25日（土）リニューアルオープンします。キャラメルケーキ、バウムクーヘンを含む4種をラインナップ。ひと口めはキャラメルの風味、後味はチーズのコク。ひとつで2度おいしい、新しい味わいをお届けします。

■“奇跡のチーズ”ブラウンチーズとは

ブラウンチーズブラザーズ

生乳からチーズを作る際、およそ90％が副産物の「ホエイ」として排出されます。ブラウンチーズとは、生乳からチーズを作る際に大量に出る副産物「ホエイ」から生まれたものです。ホエイは時間をかけ丁寧に煮詰めることにより、濃厚な甘みとコクを持つブラウンチーズに生まれ変わります。こうして利活用し生まれ変わったブラウンチーズは、まさに“奇跡のチーズ”と呼ぶにふさわしい存在です。

※注：本製品は、日本の「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令（旧・乳等省令）」における「チーズ」の定義には該当しませんが、一般的な呼称として広く浸透しているため、本リリース及び商品名において『ブラウンチーズ』と表記しています。

■「ホエイ」を酪農家の宝物へ

ブラウンチーズ

「ブラウンチーズブラザーズ」は、北海道や那須地域の提携酪農家の皆さんが大切に育てた牛たちの

恵みを活用しホエイからブラウンチーズへと昇華させています。生産者が直面する課題を「おいしさ」に変え、食べることで酪農の未来を応援できる、サステナブルな循環を目指しています。

■商品ラインナップ

ブラウンチーズブラザーズ キャラメルケーキ～濃厚ジャムと、芳醇な生地の贅沢2層仕立て～ブラウンチーズブラザーズ キャラメルケーキ

焦がしバターとキャラメルを練り込んだ芳醇な生地の中に、ブラウンチーズキャラメルジャムを閉じ込めました。中からとろけだす濃厚なジャムが、キャラメルとチーズの少しビターなコク深い余韻を残します

価格： 4個入 1404円





ブラウンチーズブラザーズ バウムクーヘン～こだわりの層が奏でる、食感のコントラスト～ブラウンチーズブラザーズ バウムクーヘン

上部の層ではより濃厚感のあるキャラメルとチーズの深い味わいを、下部の層ではふわっとした食感とブラウンチーズの香りが感じられます。シャリッとした砂糖コーティングが、甘さと食感のアクセントをプラス。香ばしさと濃厚さが続く、食感も楽しいバウムクーヘンです

価格：4個入 1404円

ブラウンチーズブラザーズ フィナンシェ～しっとり濃厚なバター香るチーズの余韻～ブラウンチーズブラザーズ フィナンシェ

バター香るフィナンシェとブラウンチーズの配合を調整し、コク深さを感じるしっとりとした食感のフィナンシェに仕上げました。キャラメル風味と濃厚なチーズの味わいが特徴です

価格：4個入 1080円





ブラウンチーズブラザーズ クッキーサンド ※5月下旬より発売予定～ザクほろ感がくせになる～ブラウンチーズブラザーズ クッキーサンド

ガレットのザクほろっとした食感が特徴的なクッキーサンド。 ブラウンチーズキャラメルジャムを、ガレットブルトンヌでサンドしました。中に挟んだジャムとクッキーのバランスにこだわり、たべやすい厚みにアップデートして新登場します

価格：クッキーサンド 4個入 1296円、8個入2592円 / チョコクッキーサンド 4個入 1296円/ブラザーボックス（プレーン、チョコ 各6個入） 3888円

※価格はすべて税込です



取扱い店舗：ブラウンチーズブラザーズ 取扱い全店舗

■新キャラクター「ブルーノ」と「ノスト」

”ブラウンチーズブラザーズ” ブルーノ＆ノスト「ブルーノ」と「ノスト」

左は弟のブルーノ、右は兄のノスト。

働き者のブルーノはせっせとホエイを煮詰め、優しい兄、ノストは、弟のブルーノをいつも見守り応援しています。仲良し兄弟がお届けする、おいしいお菓子「ブラウンチーズブラザーズ」が誕生します。





■発祥の地・ノルウェーで愛される「ブルノスト（Brunost）」

ブラウンチーズの発祥地であるノルウェーにおいて、同食品は「ブルノスト（Brunost）」と呼ばれ、広く親しまれています。この名称はノルウェー語の「Brun（茶色い）」と「ost（チーズ）」に由来しており、そのユニークな見た目と味わいを象徴しています。

■ホエイの提供元「株式会社のもり」について

～自然と命が循環するサステナブルな酪農～

「ブラウンチーズブラザーズ」に使用しているホエイ（乳清）の一部は、栃木県那須町で持続可能な酪農を実践する「株式会社のもり」より提供を受けています。同社は、森の再生と酪農を組み合わせた「森林ノ牧場」や「チーズ工房那須の森」の運営を通じ、「人と自然と動物が共存する共生する未来」を目指す循環型の事業を展開しています。

命を活かしきる「森林ノ牧場」の哲学

「森林ノ牧場」では、豊かな森の中にて約25頭のジャージー牛を放牧飼育し、四季折々の風味を味わえる質の高いミルクを生み出しています。預かった命をあますくことなく、価値あるものとして昇華させるという考え方のもと、役割を終えた牛を加工肉や革製品として生まれ変わらせるなど持続可能な酪農の形を実践しています。

「チーズ工房那須の森」から生まれる未利用資源（ホエイ）の活用

副産物に新たな命をふきこむ、という哲学は乳製品づくりにおいても貫かれています。

チーズを作る過程では、副産物として大量のホエイが生じます。同社は、これも大切な命の恵みととらえています。

GOOD NEWSでは、このホエイを引き継ぎ「ブラウンチーズブラザーズ」に活用しています。

両社が提携することで、酪農を通じた「おいしい循環」の価値創造に取り組んでいます。

株式会社のもり 代表 山川将弘氏コメント

「日本には全国に400近くの小さなチーズ工房があり、高品質なチーズが世界的にも注目を浴びています。一方でまだまだ未利用のホエイがありチーズ工房の課題にもなっています。ブラウンチーズのお菓子をきっかけに、ブラウンチーズの魅力が広まることを願っています。」

株式会社のもり 代表 山川将弘氏株式会社のもり :https://nomori.co.jp/#companyブラウンチーズブラザーズ

ブラウンチーズブラザーズ公式インスタグラムはこちら

ブラウンチーズブラザーズ :https://www.instagram.com/browncheese_bros._





ブラウンチーズの魅力をGOOD NEWS Podcastにてたっぷりご紹介しています。

GOOD NEWS PodcastGOOD NEWS PodcastGOOD NEWS Podcast :https://open.spotify.com/episode/66W14rrMDIaltjmXPTbRJi?si=Yff8wUvwT-Kgq9Zk0kWInA

■ブランドリニューアルを記念して！「ブラウンチーズキャンペーン開催！」

期間中、「ブラザーズ」にちなんで、店頭にて対象商品を2点以上お買い上げのお客様にブラウンチーズブラザーズ フィナンシェ 1個プレゼント！



☆対象期間：2026年4月25日（土）～5月6日（水・祝）

☆対象商品：

ブラウンチーズブラザーズ :キャラメルケーキ・バウムクーヘン・フィナンシェ

各店舗予定数量に達し次第、終了いたします。詳しくは店頭にてスタッフにお尋ねください。

■株式会社GOOD NEWSについて

“食”をテーマに社会（地方）課題をデザインによって解決することを目的とした商品づくりやまちづくり、仕組みづくりを行なう企業です。「大きな食卓」というビジョンのもと、あらゆる背景を持った人たちが食を通じて繋がる場所をつくり、つくり手も買い手も働き手も関わる人全てが幸せになれるコミュニティづくりを目指しています。また、未利用食に新たな価値を見出し、美味しいお菓子や身近に楽しめる食品の開発および販売を手掛けています。

GOOD NEWS

＊GOOD NEWS NASUの様子

「バターのいとこ」の自社工場拡張を機に、全国から「持続可能なまちづくり」というコンセプトに共感した仲間が集っている複合施設「GODD NEWS」。就労支援機能を備えた食品製造工場「GOOD NEWS FACTORY（グッドニュース ファクトリー）」、自然環境に配慮した店舗の集まる「GOOD NEWS NEIGHBORS（グッドニュース ネイバーズ）」、酪農王国・那須ならではのミルクにまつわる美味しいものがそろう「GOOD NEWS DAIRY（グッドニュース デァリー）」が並びます。「森との共生」をテーマに木々に囲まれながら自然と共存する新しいビジネスを行っております。

【会社概要】

社名：株式会社GOOD NEWS

所在地：栃木県那須郡那須町高久2905-25

公式サイト：

GOOD NEWS :https://gooooodnews.com/

サステナブルアクションについて：

サステナブルアクションについて :https://gooooodnews.com/sustainability/