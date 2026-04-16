母の日や新生活のお祝いにもおすすめのスイーツ ローズのブーケをテーマにした季節のパフェを販売 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドRose Bouquet Parfait イメージ（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、ローズのブーケをテーマにしたパフェ「Rose Bouquet Parfait」を2026年5月1日（金）から6月30日（火）まで販売いたします。

当ホテルのある東京ガーデンテラス紀尾井町では、5月～6月にかけてたくさんの美しいローズが華やかに咲き誇ります。感謝や愛情、尊敬など色合いによって多くの意味を持つローズをブーケのように表現したパフェは、母の日や大切な人への想いを伝えるスイーツとしてもおすすめです。

Rose Bouquet Parfait イメージ

グラスにはクランブルやクリーミーなパンナコッタ、グリオットチェリーのコンポート、白ワインジュレや食感のあるパイ、ピスタチオクリームを重ね、トップには爽やかなテイストのライムソルベの上に、1枚ずつ丁寧に作るオレンジカラーの桃のコンポート、ピンク色の桃ムースやエルダーフラワークリームチーズ、黄色いムースリーヌでさまざまな色合いのローズを飾り、想いを込めたブーケを表現。ラズベリーとローズのソースで味わいを加えながらお楽しみいただけます。

そのほか、レストランやバーではローズのアフタヌーンティーやカクテルをご用意。新緑の美しい景色を望めるレストランで、大切なご家族やご友人と笑顔で語り合いながら感謝や想いを伝える時間をご提案いたします。

Rose Bouquet Parfait

レストラン： All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

時 間： 3：30P.M.～8:00P.M.（L.O.7:30P.M.）

料 金： \3,500 ドリンクセット\4,500

お 問 合 せ： TEL：03-3234-1136（10:00A.M.～7：00P.M.)

Rose Bouquet Parfait イメージAll-Day Dining OASIS GARDEN

Floral Blossom Afternoon Tea～Rose～

期 間：2026年5月15日（金）～6月30日（火）

レストラン：All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

Sky Gallery Lounge Levita（35F)

料 金：\7,500より

Floral Blossom Afternoon Tea～Rose～イメージ

Rose Cocktails

期 間：2026年5月15日（金）～6月30日（火）

レストラン ：Sky Gallery Lounge Levita（35F)

料 金：\3,200

＊上記期間中、バーの壁面にローズのデジタルアートを投影いたします。

Rose Cocktails イメージ

※料金には、消費税が含まれております。（サービス料別途15％）

※画像はイメージです。

※上記内容は、リリース時点（4月16日）の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。なお、同プランについては、商品の性質上、乳、卵、小麦の除去は対応いたしかねます。