「不動産鑑定士の就活って実際どう？」国内大手「大和不動産鑑定株式会社」人事担当役員がキャリア・年収・配属のリアルを語る学生向けオンラインイベントを４月18日15:00からZoomウェビナーで開催！

TAC株式会社

不動産鑑定士、宅建士、司法書士、日商簿記検定、公認会計士、公務員などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、不動産鑑定士を目指す学生を対象としたオンラインイベント「ぶっちゃけ鑑定士キャリアのすべて-第３弾-大和不動産鑑定株式会社 人事担当役員がNGなしで語る！キャリア・年収・配属のリアル」を2026年４月18日（土）に15:00からZoomウェビナーで開催いたします。

本イベントでは、国内大手鑑定事務所である大和不動産鑑定株式会社の人事担当役員である河又 和代さん、審査部長 兼 鑑定指導室長の藤井 稔さんをゲストに迎え、不動産鑑定士のキャリアや就職活動の事情について本音ベースで語っていただきます。

不動産鑑定士というキャリアの「リアル」を知る

不動産鑑定士という仕事に興味はあるものの、

・どのようなキャリアを歩めるのか

・配属や異動はあるのか

・収入や働き方はどうなのか

・企業は学生のどこを見ているのか

といった就職活動のリアルな情報は、学生にとってなかなか知る機会がありません。

そこで今回、国内大手鑑定事務所である大和不動産鑑定株式会社の人事担当役員 河又 和代さん、藤井 稔さんをお招きし、不動産鑑定士のキャリアや採用のリアルについてお話しいただきます。

イベントでは、司会者によるインタビュー形式で以下のようなテーマについて解説します。

・大和不動産鑑定株式会社ではどんなキャリアが描けるのか

・近年の採用状況と就職活動のスケジュール

・実際の業務内容や部署

・配属や異動の仕組み

・収入水準とキャリアアップの実態

・採用担当者が学生を見るポイント

また、イベント後半には質疑応答の時間も設けており、参加者からの質問にもお答えいただく予定です。不動産鑑定士というキャリアに興味のある学生にとって、業界のリアルを知ることができる機会となっています。簡単な予約制ですので、下記URLから詳細をご確認のうえ、ご予約ください。

▼ご予約はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kantei/kantei_webinar.html

セミナー概要

ぶっちゃけ鑑定士キャリアのすべて-第３弾-

大和不動産鑑定株式会社 人事担当役員がNGなしで語る！キャリア・年収・配属のリアル

日 時：2026年４月18日（土）15:00～

登壇者：河又 和代氏（大和不動産鑑定株式会社 人事担当役員）

藤井 稔氏（大和不動産鑑定株式会社 審査部長 兼 鑑定指導室長）

司会者：彩坂 美央

資格の学校TACについて

資格の学校TACは、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、宅建士など、さまざまな資格試験の受験指導を行う総合資格予備校です。質の高い教材と経験豊富な講師陣により、多くの受験生が夢の実現を果たしています。TACは、資格取得を目指すすべての方に最高の学習環境を提供し、未来への一歩をサポートします。

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

所在地：東京都千代田区神田三崎町３丁目２番18号

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html