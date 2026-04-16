食の前提をあらためて問う「未来のケータリング」へ

トヨタ・コニック株式会社

トヨタ・コニック株式会社（以下、TQ）が推進するDAS LABは、2026年4月18日から開催する「SHIGA FUTUREs THINKING WEEK（以下、SFTW2026）」のオープニングパーティにおいて、フードロスを出さないことを目指した「未来のケータリング」を実験的に実施します。

本取り組みは、地域企業である一圓興産株式会社の協力のもと、同社が展開するレストラン「PIZZERIA AZZURRI」のシェフとともに開発しました。

会場近隣という特性も活かしながら、地域と連携した新しい食の提供のあり方を探ります。

なぜ、いま「未来のケータリング」なのか

DAS LABでは、未来はひとつではなく、

複数の可能性としての未来の中から、ありたい未来を選び取っていくことを大切にしています。

SFTWは、そうした考え方をもとに、いま当たり前とされている前提を見直し、試していく場です。

今回のオープニングパーティも、食のあり方を問い直す一つの試みとして位置づけられています。

「食べ残しは仕方ない」を前提にしない挑戦

宴会やビュッフェ形式では、提供された料理の多くが食べ残されるケースもあり、場合によっては半分近くが残ることもあると指摘されています。

こうした背景には、料理は余るくらいに用意することが「おもてなし」である、という考え方が広く共有されてきた側面があります。

本取り組みでは、その前提を少し見直し、意識や工夫によって、食のあり方をポジティブにより良くできないかと考えました。シェフとともに、ケータリングの設計から検討を重ねています。

「最初の一言」から始まる行動デザイン

本オープニングパーティでは、参加者の行動を変えるための設計のひとつとして、

最初に提示される「言葉」を重要な要素と位置づけています。

本取り組みでは、以下の宣言を起点に、ケータリング全体を設計しています。

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■FUTUREs CATERING

今回の SFTW2026 オープニングパーティでは「フードロスを考えるケータリング」を開発しました。パーティで提供される食事は、どうしても余ってしまいがちなもの。その問題を、いくつものアイデアや工夫で少しでも減らすことができたら。プロのシェフとDAS LABが打ち合わせを重ねて開発した、未来に向けた新たな取り組みです。

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食材から提供方法にいたるまで「フードロスを出さない設計」

料理そのものだけでなく、提供方法や場の設計を含めて見直すことで、フードロスを前提としない食の体験を目指します。

例えば、

・一度に提供するのではなく、料理の一部をオンデマンドで提供

・捨てられてしまう部分を活用したメニューの採用

・冷めても美味しく、それぞれを組み合わせても食べられるメニューの構成

・持ち帰りやすいフードパックの採用

これらはすべて、参加者の自由な選択を尊重しながら、結果としてフードロスが生まれにくい行動を促す設計です。

小さな実験から、未来の選択肢をひらく

本取り組みは、完成された解決策ではなく、まずはできるところから試してみる、小さな実験です。

この試みを通じて得られた気づきをもとに、今後、さまざまな企業や団体と対話しながら、よりよい形へと発展させていきます。

地域とともにつくる「未来の食のあり方」

本取り組みは、単なるフードロス削減ではなく、地域のプレイヤーとともに、食のおもてなしのあり方そのものを見直す試みでもあります。

SFTW2026の場を通じて、食・地域・環境・教育といったテーマを横断しながら、ありたい未来のかたちを考え、共有する機会をひらいていきます。

SHIGA FUTUREs THINKING WEEK について

SHIGA FUTUREs THINKING WEEKは、地域住民、企業、行政、教育機関など多様な主体が立場を超えて集い、それぞれがありたい未来について考え、対話するためのプログラムです。

子どもから大人まで世代を超えて参加できる場を通じて、未来を考え、行動するためのヒントやインスピレーションを共有します。

詳細はこちら

SFTW2026 公式サイト

https://daslab.jp/sftw/2026

DAS LABについて

DAS LAB（Data Art & Science Lab）は、データサイエンスとアートの視点を掛け合わせ、

未来の可能性を可視化し、対話を生み出す共創コレクティブです。

トヨタ・コニックとArs Electronica Futurelabが連携し、プロトタイピングと対話を通じて社会実装へとつなげる取り組みを行っています。

関連リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000165384.html

お問い合わせ先

DAS LAB 広報担当

代表：神野恭光（JINNO YASUMITSU）

E-mail: daslab@toyotaconiq.co.jp