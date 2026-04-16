びわ湖の源流でデータを活用した未来の農業体験

トヨタ・コニック株式会社

びわ湖の最上流域に位置する滋賀県高島市在原で、休耕棚田を活用し、栽培過程や環境データを取得・公開しながら米づくりに関わる農業参加プログラムが2026年より始まります。

この取り組みを、DAS LABと在原の米農家・福井朝登氏がともに進めます。

日本人みんなが主食に「関わる」ための試み

主食でありながら、私たちはその背景にある生産現場や、育てる過程に触れる機会が少ないのが現状です。日本の米作りを取り巻く環境が変化する中、本プログラムでは、データを通じて都市で暮らしながら農業に関わることを実現し、これからの米作りを考えるきっかけをつくります。

「データサイエンス米」という実証

棚田には定点カメラや生育環境データの取得環境を整備し、栽培記録や環境情報を共有します。どのような場所で、どのような方法で育てられているのか。

その過程を可視化しながら育てるお米が「データサイエンス米」です。

DAS LABでは、農業のプロセスをデータとしてすべて公開することで、「信じられる農」「信じられるお米」を実現し、それが生活者にとって新しい価値になると考え、取り組みを進めてきました。

これは、信頼を可視化する試みであると同時に、都市に暮らす参加者と棚田をデータでつなぐための取り組みでもあります。

休耕棚田の再生と新しい参加のかたち

高齢化や担い手不足により休耕が進む中、この土地を次世代へとつなぐ方法を模索しています。

毎日通うことはできなくても、関わることはできる。

都市に暮らしながら主食に参加する。

そのような新しい農業参加のかたちを、ここから実践します。

第1期実証参加者募集について

本プログラムは2026年3月より、第1期実証参加者の募集を開始します。

■ 企業向け実証参加（限定2社）

各社は1ユニット（約7～8a）の実証に参加し、年間を通じて社員参加型のフィールド体験や生育データの共有を受けながら米づくりに関わります。収穫されたお米は参加企業へお届けします。

参加費用は120万円（税込）です。本取り組みは農地の賃貸ではなく、主食に関わる体験プログラムへの参加という位置づけで実施します。

詳細は以下をご覧ください。

https://www.daslab.jp/



■ 個人向け参加

1ユニット（約7～8a）を複数世帯（２０組程度）で共有し、年間の農業体験（育苗・田植え・草取り・稲刈り等）への参加および収穫米の提供を予定しています。

詳細はクラウドファンディングページおよび公式WEBサイトにて順次公開します。

https://camp-fire.jp/projects/932588/idea



今後のスケジュール（予定）

2026年

4月：第1期実証参加者募集開始

4月：種まき・育苗

5月：田植え

6月：草取り・自然観察

9月：稲刈り・収穫

11月～12月：収穫米発送

本取り組みがめざすもの

棚田を守るための取り組みというよりも、主食に関わる人を少しずつ増やしていくこと。

体験とデータを通じて、主食がどのように作られているのかを知り、食と生産のつながりを、もう一度見えるものにしていくこと。

びわ湖源流の棚田から、楽しく、食や農業の未来を考え、参加できる機会をつくっていきます。

DAS LABについて

DAS LAB（Data Art & Science Lab）は、データサイエンスとアートの視点を掛け合わせ、未来の可能性を可視化し、対話を生み出す共創コレクティブです。

トヨタ・コニックとArs Electronica Futurelabが連携し、プロトタイピングと対話を通じて社会実装へとつなげる取り組みを行っています。

関連リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000165384.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000165384.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000165384.html

お問い合わせ先

DAS LAB 広報担当

代表：神野恭光（JINNO YASUMITSU）

E-mail: daslab@toyotaconiq.co.jp