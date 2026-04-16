【ルイ・ヴィトン】洗練されたフェミニンなアクセントを添える新作ウィメンズアクセサリーが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、洗練されたフェミニンなスタイルにメゾンならではのシグネチャーを融合し、ゴールドカラーのメタルで仕上げ、優美なLV ロゴとパールのような光沢感を放つホワイトレジンで彩られたモノグラム・フラワーをあしらった新作ウィメンズアクセサリーを発売しました。

メゾンを象徴するアイコンとタイムレスなパールの美しさから着想を得た、印象的なエレガンスをまとう「ネックレス・LV フローラグラム XS」。繊細なゴールドカラーのチェーンに、LV ロゴとモノグラム・フラワーのペンダント、光沢感のある8粒のホワイトレジンパールなど、精緻なディテールがあしらわれています。合わせやすくフェミニンなデザインで、デイリーからフォーマルなシーンまで幅広く活躍します。

製品名：ネックレス・LV フローラグラム XS

価格：91,300円

素材：メタル、ホワイトのレジンパール

メゾンを象徴するモノグラム・シグネチャーに、パールが持つ美しさと象徴性を融合した「ペンダント・LV フローラグラム XS」。ゴールドカラーのメタルで仕上げた繊細なロングチェーンに、パールのような光沢感を放つレジンで彩られたモノグラム・フラワーやLV ロゴのチャーム、輝くレジンパールをあしらいました。あらゆる装いに洗練されたフェミニンなアクセントを添える、控えめながらも存在感を放つアイテム。

製品名：ペンダント・LV フローラグラム XS

価格：141,900円

素材：メタル、ホワイトのレジンパール

パールの美しさと象徴性を讃え、メゾンの伝統から着想を得た「ブレスレット・LV フローラグラム XS」。ゴールドカラーのメタルを使用し、優美なLV ロゴのチャームと、パールのような光沢感を放つホワイトレジンで彩られたモノグラム・フラワーをあしらいました。4粒の輝くレジンパールが、控えめながらもグラマラスなデザインにフェミニンなエレガンスを添えます。

製品名：ブレスレット・LV フローラグラム XS

価格：77,000円

素材：メタル、ホワイトのレジンパール

洗練されたフェミニンなスタイルにメゾンならではのシグネチャーを融合し、光沢感のあるゴールドカラーのメタルで繊細に仕上げた「ピアス・LV フローラグラム XS」。LV イニシャルのスタッズから揺れる、パールのような光沢感を放つホワイトレジンで彩られた2種類のモノグラム・フラワーがアシンメトリーなデザイン。デイリーからフォーマルなシーンまで、あらゆる装いに優美なエレガンスを添えます。

製品名：ピアス・LV フローラグラム XS

価格：74,800円

素材：メタル、ホワイトのレジンパール

伝統的なモノグラム・シグネチャーと、魅惑的なパールの美しさから着想を得た、エレガントで印象的な「リング・LV フローラグラム XS」。クリエイティブなオープンデザインのゴールドカラーのメタルバンドに、LV ロゴと2種類のモノグラム・フラワーをあしらい、光沢感のあるレジンパールで彩りました。普段使いから特別なシーンまで幅広く活躍する、アイキャッチーでフェミニンなリング。

製品名：リング・LV フローラグラム XS

価格：64,900円

素材：メタル、ホワイトのレジンパール

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。