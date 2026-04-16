【水戸プラザホテル】新たな屋外空間「プラザガーデン」2026年6月オープン決定

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテル

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市）は、開業２５周年を記念し、ホテルの象徴でもある豊かな森を舞台とした新たな屋外空間「プラザガーデン」を2026年6月にオープンいたします。

四半世紀の歩みの先に生まれるのは、自然と祝福が調和する新しい風景。



挙式後の特別なひとときから、ご宿泊のお客様の穏やかな滞在時間まで、森とともに過ごす新しい体験をご提案いたします。

■森と祝福がつながる、新たなランドマーク「プラザガーデン」

「プラザガーデン」は、水戸プラザホテルの豊かな緑に包まれて誕生する屋外空間です。

森の開放感とホテルの品格が融合し、訪れるすべての方に新しい価値をもたらすランドマークとして生まれ変わります。

■ＢＲＩＤＡＬ

挙式＆アフターセレモニー

挙式の感動をそのままに、フラワーシャワーやウェルカムタイムへと続く祝福の舞台。

チャペルの先に広がるガーデンが、自然の中で特別な時間をつなぎます。

笑顔が広がり、語らいが深まることで、一日はより豊かな物語として心に刻まれていきます。

和婚 ― Japanese Style ―

木々に包まれた静寂の中に広がる、和の美意識が息づく新たな空間。

やわらかな灯りと石畳のアプローチが、厳かでありながら温もりある和婚を演出。

伝統の美しさと自然のやさしさが重なり、おふたりらしい一日を深く心に残るかたちで創り上げます。

結婚式プレミアム特典

特別な一年に、特別な結婚式を。

開業２５周年という節目を記念し、限定特典付きのウエディングプランをご用意。

この節目の年だからこそ叶う、価値ある結婚式をご提案いたします。

結婚式プレミアム特典の詳細はこちら :https://www.mito-plaza.jp/info/11846-2/

■ＳＴＡＹ

滞在を森とともに楽しむ

喧騒から離れ、時間に身を委ねるひととき。

「プラザガーデン」は、ご宿泊のお客様にも開かれた静穏の空間です。

自然に包まれながら過ごす時間が、ホテルステイをより豊かで特別なものへと導きます。

■ 未来へつながる、新たな物語

祝福の日も、何気ない滞在も、この森とともに。

２５年の感謝を礎に、水戸プラザホテルはこれからも人生の節目を祝う場所であり続けます。

そして、新たな物語がこの森から生まれていきます。

水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【WEB】ホームページはこちらから(https://www.mito-plaza.jp/)