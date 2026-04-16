株式会社ヤギ、新コーポレートロゴ及びタグライン策定に伴い、日本経済新聞に企業広告を掲載

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ（本社：大阪市中央区・東京都港区、代表取締役 社長執行役員：八木隆夫、以下「当社」) は、未来に向けた「新たな旗印」として新コーポレートロゴマークおよびタグラインを策定し、2026年4月1日からの展開開始に伴い、3月25日付の日本経済新聞（全国版・朝刊）に 企業広告を掲載いたしました 。

広告掲載の背景と目指す姿

当社は1893年の創業以来、130年以上にわたり日本の繊維産業を支えてまいりました。今日、当社は社是「終始一誠意」を掲げながらも、モノを仕入れて売る従来の「繊維商社」という枠組みから 脱却する大きな転換点に立っています 。長年培ってきた「誠実・堅実・信頼」という精神と 「ものづくりとの深いつながり」を強みとして維持しつつ、今後は自ら価値を創り出し、社会に とって意味あることを成し遂げる「価値創造企業」へと進化してまいります。

本広告に込めた想い

今回の広告では、新タグライン「Business to Belief」と、それに込めたステートメントを力強く発信しました。従来の「B to B（Business to Business）」という枠組みを一歩進め、その先に ある「思想」や「信念」へと向かう決意を表しており、社員一人ひとりが価値づくりの起点となるための道標として制定しました。また、新コーポレートロゴマークは、アルファベット「A」の 横棒を省き、当社の原点である「終始一誠意」の“一”を重ね合わせたデザインを採用しています。 この“一”は社員一人ひとりの誠実な想いを象徴し、それらが重なり合うことで初めて会社が 形づくられるという考えを表現しています。

広告掲載の概要

掲載紙：日本経済新聞（朝刊・全国版）

掲載日：2026年3月25日（火）

規格：全15段（全面カラー）

「終始一誠意」は、私たちがお客様や社会に信じてもらうための誠実さを示す、揺るぎない原点であり当社の DNA です。一方で「Business to Belief」は、その大切な精神を、現在、そしてこれからの未来に向けてアップデートした姿にほかなりません。創業以来、私たちが守り抜いてきたこの価値観（Value）という土台があるからこそ、私たちは迷うことなく未来への進化を示す 「旗印」を掲げることができます。私たちはこの一本の思想を胸に、これからも「信頼」を 礎とし、ステークホルダーと共に未来を創り出す「共創」の時代へと歩み続けてまいります。

以上