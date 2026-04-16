サーフィン×スケートボード×BMXが湘南に集結！国内最大級のクロスカルチャービーチフェス「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」開催決定！

株式会社ムラサキスポーツ

湘南オープン実行委員会は、2026年夏、日本屈指のビーチリゾートである日本のサーフィン発祥の地・鵠沼海岸（藤沢市）を舞台に、様々なアクションスポーツが楽しめるクロスカルチャービーチフェス「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」を2026年7月18日（土）～20日（月・祝）※ に開催いたします。

※ ビーチエリアは18日(土)～20日（月・祝）の3日間、パークエリア19日(日)～20日（月・祝）の2日間開催となります。

本イベントは、2012年にスタートし、2019年を最後に一時休止していましたが、記念すべき10回目を迎える2025年に6年ぶりに復活し、湘南の夏に再び熱狂が蘇りました。そして2026年は、その成功を受け、さらなる進化を遂げた“次なるステージ”として開催いたします。会場となる鵠沼海浜公園は、2024年のリニューアル以降、湘南エリアの新たなランドマークとして注目を集めており、本年もその開放的なロケーションを最大限に活かしたスケールで展開します。

「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」では、サーフィン、スケートボード、BMX、ブレイキンといったオリンピック競技を中心に、国内外からトップアスリートが集結。東京・パリ五輪で活躍した選手や世界大会で実績を持つライダーに加え、次世代を担う若手アスリートも多数参加予定です。より高度で多彩なパフォーマンスを通じて、アクションスポーツの魅力を幅広い世代へ発信します。

また、競技観戦にとどまらず、「体験・遊ぶ・学ぶ・楽しむ・繋がる」をテーマにした参加型コンテンツを用意しています。キッズ向けの初心者体験エリアやファミリーで楽しめるアクティビティ、トップアスリートによるワークショップなど、誰もが主役になれるプログラムを展開。加えて、例年好評のMUSIC LIVE、フードエリア、ブランドブースも一層パワーアップし、湘南ならではのカルチャーと賑わいを創出します。

本イベントは、アクションスポーツを愛するすべての方々に向けた場であると同時に、藤沢市が誇るビーチリゾートの魅力を国内外に発信する重要な機会です。美しい湘南の海を背景に、スポーツと音楽、カルチャーが融合する唯一無二の体験を、ぜひ会場でお楽しみください。

【2025年の様子】

6年ぶりの開催で過去最高となる23,410名が来場し、多くの企業・自治体・メディアから高い評価をいただきました。サーフィンの特別コンテンツを中心に、スケートボード、BMX、音楽や各種ブースなど多くの人々が笑顔で集う真夏のフェスティバルとして一層の盛り上がりを見せ、大盛況のうちにイベントが終了しました。

【キッチンカー出店募集のお知らせ】

地元湘南フード〈藤沢市や湘南の名店・名物グルメ〉のキッチンカーを大募集！

本イベントを一緒に盛り上げてくださる、キッチンカー出店者を募集しています。

◆出店規模：キッチンカー７～８店舗

キッチンカー出店《神奈川県内保健所発行の移動販売営業許可証》保有者のみ

◆出店費用：【\１３２,０００（税込）／２日間通しのみ】※1日単位は不可

◆募集要項：http://www.ab-plus.co.jp/murasaki_shonan_open_2026_food_outline.pdf

※詳細は募集要項を確認の上、最終ページに掲載のエントリーフォームよりお申し込みください。

※申込者多数の場合は、事務局にて出店内容を確認・検討した上で、抽選・確定致します。

エントリーにおいては、出店を確約するものではありませんので、ご注意ください。

◆申込締切：2026年5月15日（金）23:59迄

◆出店可否：2026年5月22日（金）までに、出店の可否をご連絡差し上げます。

◆フード出店問い合わせ先

問合せ：MURASAKI SHONAN OPEN 事務局 担当：橿山（カシヤマ）／原

E-mail：food@ab-plus.co.jp （キッチンカー出店連絡窓口）

※申し込みフォーム

【MURASAKI SHONAN OPEN 2026 開催概要】

名称 ： MURASAKI SHONAN OPEN 2026（むらさき しょうなん おーぷん2026）

開催日程： 2026年7月18日（土）～7月20日（月・祝/海の日）

ビーチエリア18日(土)～20日（月・祝）、パークエリア19日(日)～20日（月・祝）

開催場所： 神奈川県藤沢市鵠沼海岸及び

藤沢市立鵠沼海浜公園 HUG-RIDE PARK

※最寄り駅 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩10分

主催 ： 湘南オープン実行委員会

特別協賛： 株式会社ムラサキスポーツ

特別協力： 株式会社湘南なぎさパーク

後援 ： 藤沢市

公式HP ： http://www.shonanopen.com/