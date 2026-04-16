『スヌーピードロップス』が『GAAATメタルキャンバスアート展 - PEANUTS Collections -』とのコラボイベントを開催！
■コラボイベントを開催！
爽快パズルゲーム『スヌーピードロップス』が『GAAATメタルキャンバスアート展 - PEANUTS Collections -』とのコラボイベントを開催！
4月16日(木)13時より、ビンゴイベントがスタート。
パズルをクリアしてビンゴシートをそろえると、ここでしか手に入らない限定コラボ壁紙をプレゼント！
＜今回獲得できる壁紙＞
『GAAATメタルキャンバスアート展 - PEANUTS Collections -』で人気のアートが壁紙になって登場♪
カラフルなサングラスをかけたスヌーピーがとってもかわいい！
第2弾のコラボも順次開催予定です。
今後のお知らせをどうぞお楽しみに！
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■『スヌーピードロップス』とは
スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。
同じ色のドロップを３つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア！
連続してドロップが消えると気分爽快♪
■ダウンロード
https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313
■SNS
『スヌーピードロップス』公式X アカウント https://x.com/snoopy_drops
『スヌーピードロップス』公式LINEアカウント http://line.me/ti/p/@ngt4651f
■アプリ情報
ジャンル：パズルゲーム
プレイ料金：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
iOS 15以上の iPhone、 iPadに対応。
Android 7以上のスマートフォン、 タブレットに対応。
iOS 18.3以上、Android 16以上はサポート対象外。
(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM
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【メタルキャンバスアート展 - PEANUTS Collections -】
スヌーピーたちのさまざまな場面を、金属の質感と立体的な奥行きで表現した
「メタルキャンバスアート（MCA）」。
見る角度や光によって表情が変わり、
インテリアとしても自然に空間になじむようデザインされています。
気軽に飾れて、長く楽しめる。
日常に寄り添う「PEANUTS」デザインの、新しいかたちです。
■紹介ページはこちら
https://gallery.gaaat.com/pages/gaaat-peanuts?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=peanuts&utm_content=capcom_official(https://gallery.gaaat.com/pages/gaaat-peanuts?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=peanuts&utm_content=capcom_official)
【株式会社GAAAT】
GAAATは、アートとテクノロジーの力で、IPコンテンツの表現と体験を新しい次元へ拡張するアートブランドです。私たちは、独自の技術とクリエイションによって、世界観や感情の奥行きを空間的・体験的に広げ、IPが持つ力をアートとして再定義します。
WEB：https://gaaat.com/
GAAAT Gallery（EC）：https://gallery.gaaat.com/
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