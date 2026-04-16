多忙なストレス社会に着目した「GABA」を最大量※配合。「ルテイン」もプラスした、現代版サプリメントが新登場！

株式会社ヒロソフィー

株式会社ヒロソフィー（本社：東京都港区）は、多忙なストレス社会を乗り切るための「金のGABA＋Lutein」を現代版サプリメントとしてリリースしました。今の時代のライフスタイルに合わせ、「１粒で、焦燥感や不安感といった精神的な負担を緩和したい」という願いに寄り添った処方設計です。

■商品概要

GABA300mg＋ルテインの特長

リラックスタイムへ誘うGABA（ギャバ）300mgを1粒に凝縮した高配合設計。PC・スマホ習慣を意識したアイケア成分（ルテイン）を組み合わせ、忙しいストレス社会を生き抜くためのWアプロ―チ処方を採用しました。さらに、緊張感緩和を意識したぐっすりケア成分（テアニン、ラフマ、トリプトファン）もプラスすることで、本格的な休息モードを内側からサポートします。

・GABA：体内では合成できない必須アミノ酸で、興奮性の神経伝達物質、 ノルアドレナリンの過剰分泌を抑える成分。副交感神経を優位にし、快適な休息に役立つ成分。

・ルテイン：マリーゴールドなどから抽出された天然由来成分。パソコン・スマホを長時間見続けがちな人の栄養補給に適した作用が期待できます。

・ぐっすりケア成分（テアニン、ラフマ、トリプトファン）：穏やかな毎日を過ごしたい人が取り入れたい成分。緊張を緩和しながら、深い休息モードに必要な成分をバランスよく配合。

■現代社会のストレスに適した処方設計

ストレス社会を生き抜くために必要な心身のすこやかさを重視。「不安定なコンディション」や「不満を溜め込まないケア」を同時に行う、オリジナル処方設計を採用しました。無理なく健康習慣を取り入れたいという想いを形にした商品で、忙しいときにこそ、ほっとひと息つきたいときの習慣として取り入れやすい価格設定を実現しました。ひと筋縄ではいかない健康マネージメントや、日常のヘルスケアに取り入れたい方におすすめ。「自分を大切に扱っている」という実感を高め、現代社会を生き抜くための快適感をもたらします。

■パッケージは金色パール感デザイン

外装には高級感と特別感を演出する金のアルミパウチを採用し、「製品コンセプトであるストレス社会で必要とされる安心感」を与えるケアを視覚的に表現するデザイン設計としています。特別感を演出する金色デザインを選定し、視覚的にも“ゆったりした感覚を重視したサプリメント”であることが直感的に伝わるパッケージデザインに仕上げました。

■中身の一粒まで金色パール感で統一

多忙な現代人こそ実感が得られやすいサプリメントという特長が伝わりやすいように、粒の色は金色に選定しました。後回しになりがちな日々の健康を考え、「精神面にもフォーカスした機能成分」に着目。現代生活の中でどうしても乱れがちな毎日の習慣に配慮し、安定的な摂取が難しい大切な栄養をバランスよく効率的に摂取できるプレミアム処方を採用しました。

■ヒロソフィーブランドの特長

「学研」（現 株式会社学研ホールディングス）から誕生した、「美と健康のトータルサポートブランド。「自分自身をモニターに、本当に自分が使いたいもの、皆様に心から喜んで頂けるものだけを」というコンセプトのもと、真の効果を実感していただける贅を極めた商品だけを一品一品心をこめてお届けいたします。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ヒロソフィー

化粧品・健康食品メーカー

〒108-0014 東京都港区芝４-６-４

お問い合わせ：https://hirosophy.co.jp/contact/

URL：https://hirosophy.co.jp/